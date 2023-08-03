Свердловский министр отменил дистант для инвалидов

Свердловский министр Злоказов отменил дистанционную форму оказания соцуслуг
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Андрей Злоказов. Екатеринбург , злоказов андрей
Андрей Злоказов подписал документ, отменяющий предоставление соцуслуг с помощью дистанта Фото:

В Свердловской области отменили дистанционную форму оказания социальных услуг. Соответствующий документ, подписанный министром социальной политики региона Андреем Злоказовым, имеется в распоряжении URA.RU.

«В связи с отменой ограничительных мероприятий на территории Свердловской области, снижением уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией сообщаем, что дистанционная форма оказания социальных услуг отменена», — сказано в документе. Соответствующее письмо было направлено региональным поставщикам соцуслуг.

При этом стоить отметить, что в России дистанционная форма предоставления услуг действует в различных сферах. Например, благодаря телемедицине есть возможность предоставлять медицинские услуги на расстоянии. Врачи работают с пациентами по видеосвязи, в чате и с помощью устройств, отслеживающих состояние больного. Также дистанционный формат активно используется в образовательной сфере.

Ранее URA.RU писало о том, что министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов обратился в прокуратуру с просьбой проверить работу фонда «Я особенный», который предоставляет соцуслуги больным детям. Конфликт фонда и профильного министерства возник из-за денег. Дело в том, что минсоцполитики региона не стало оплачивать ту сумму, которую затребовал фонд за предоставленные соцуслуги. К слову, представители фонда также обратились в прокуратуру и в суд.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области отменили дистанционную форму оказания социальных услуг. Соответствующий документ, подписанный министром социальной политики региона Андреем Злоказовым, имеется в распоряжении URA.RU. «В связи с отменой ограничительных мероприятий на территории Свердловской области, снижением уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией сообщаем, что дистанционная форма оказания социальных услуг отменена», — сказано в документе. Соответствующее письмо было направлено региональным поставщикам соцуслуг. При этом стоить отметить, что в России дистанционная форма предоставления услуг действует в различных сферах. Например, благодаря телемедицине есть возможность предоставлять медицинские услуги на расстоянии. Врачи работают с пациентами по видеосвязи, в чате и с помощью устройств, отслеживающих состояние больного. Также дистанционный формат активно используется в образовательной сфере. Ранее URA.RU писало о том, что министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов обратился в прокуратуру с просьбой проверить работу фонда «Я особенный», который предоставляет соцуслуги больным детям. Конфликт фонда и профильного министерства возник из-за денег. Дело в том, что минсоцполитики региона не стало оплачивать ту сумму, которую затребовал фонд за предоставленные соцуслуги. К слову, представители фонда также обратились в прокуратуру и в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...