03 августа 2023

В челябинском приюте из-за рухнувшей крыши погибли все котята. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Приют животных. Екатеринбург, кошка, кот, питомец, приют животных
Владелицам приюта нужна помощь в разборе завалов и поиске выживших котят Фото:

В приюте «Кот и Пес» (Катав-Ивановск, Челябинская область) при обрушении крыши погибли все котята. Об этом 4 августа URA.RU сообщила основательница организации Венера Лукманова.

«Рухнула крыша в детском отделении. Котята все погибли. Может под завалами найдутся те, кого еще можно спасти. Откликнувшихся помочь пока нет», — рассказала URA.RU Лукманова.

Волонтер объяснила, что в постройке 1932 года, где находятся животные, давно протекала крыша. Ремонт на свои средства смогли сделать только косметический, на остальное денег не хватило. У Лукмановой давно были опасения насчет обрушения крыши, но в другом помещении приюта. Ее постоянно укрепляли и латали.

«Мы как раз занимались отловом подвальных котят в эти дни. Получается, хотели спасти, но убили. Сами разобрать завалы мы не в силах: мне 60 лет, напарнице — 70», — объяснила URA.RU Лукманова.

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В приюте «Кот и Пес» (Катав-Ивановск, Челябинская область) при обрушении крыши погибли все котята. Об этом 4 августа URA.RU сообщила основательница организации Венера Лукманова. «Рухнула крыша в детском отделении. Котята все погибли. Может под завалами найдутся те, кого еще можно спасти. Откликнувшихся помочь пока нет», — рассказала URA.RU Лукманова. Волонтер объяснила, что в постройке 1932 года, где находятся животные, давно протекала крыша. Ремонт на свои средства смогли сделать только косметический, на остальное денег не хватило. У Лукмановой давно были опасения насчет обрушения крыши, но в другом помещении приюта. Ее постоянно укрепляли и латали. «Мы как раз занимались отловом подвальных котят в эти дни. Получается, хотели спасти, но убили. Сами разобрать завалы мы не в силах: мне 60 лет, напарнице — 70», — объяснила URA.RU Лукманова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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