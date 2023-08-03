В приюте «Кот и Пес» (Катав-Ивановск, Челябинская область) при обрушении крыши погибли все котята. Об этом 4 августа URA.RU сообщила основательница организации Венера Лукманова.
«Рухнула крыша в детском отделении. Котята все погибли. Может под завалами найдутся те, кого еще можно спасти. Откликнувшихся помочь пока нет», — рассказала URA.RU Лукманова.
Волонтер объяснила, что в постройке 1932 года, где находятся животные, давно протекала крыша. Ремонт на свои средства смогли сделать только косметический, на остальное денег не хватило. У Лукмановой давно были опасения насчет обрушения крыши, но в другом помещении приюта. Ее постоянно укрепляли и латали.
«Мы как раз занимались отловом подвальных котят в эти дни. Получается, хотели спасти, но убили. Сами разобрать завалы мы не в силах: мне 60 лет, напарнице — 70», — объяснила URA.RU Лукманова.
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