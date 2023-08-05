Благодаря новым системам связи вырастет скорость полета российских ракет. Об этом сообщил осведомленный источник.
«Для российских войск разработаны коротковолновые линии связи, которые позволят значительно быстрее загружать полетные задания в подвижные ракетные комплексы различного назначения за счет увеличившегося объема передачи данных в единицу времени», — передает РИА Новости информацию источника. Такая модернизация позволит войскам быстрее принимать решения для нанесения ударов, а также оперативно корректировать огонь.
Коротковолновые линии дублируют спутниковые и кабельные волны. Однако, в отличие от последних, такие каналы связи не могут получить повреждения. Также новая система связи позволит увечить пропускной канал для нужд военной техники. Об этом рассказал специалист в области беспилотной авиации Денис Федутинов в разговоре с РИА Новости.
В зоне спецоперации действуют лучшие российские артиллерийские системы. Они позволяют наносить точечный удар по противнику и оказывать поддержку пехоте.
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