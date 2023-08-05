РИА Новости: скорость российских ракет вырастет из-за новой системы связи

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Новая система связи позволит оперативнее принимать решения для нанесения удара, отметил источник Фото:
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Благодаря новым системам связи вырастет скорость полета российских ракет. Об этом сообщил осведомленный источник.

«Для российских войск разработаны коротковолновые линии связи, которые позволят значительно быстрее загружать полетные задания в подвижные ракетные комплексы различного назначения за счет увеличившегося объема передачи данных в единицу времени», — передает РИА Новости информацию источника. Такая модернизация позволит войскам быстрее принимать решения для нанесения ударов, а также оперативно корректировать огонь.

Коротковолновые линии дублируют спутниковые и кабельные волны. Однако, в отличие от последних, такие каналы связи не могут получить повреждения. Также новая система связи позволит увечить пропускной канал для нужд военной техники. Об этом рассказал специалист в области беспилотной авиации Денис Федутинов в разговоре с РИА Новости.

В зоне спецоперации действуют лучшие российские артиллерийские системы. Они позволяют наносить точечный удар по противнику и оказывать поддержку пехоте.

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Благодаря новым системам связи вырастет скорость полета российских ракет. Об этом сообщил осведомленный источник. «Для российских войск разработаны коротковолновые линии связи, которые позволят значительно быстрее загружать полетные задания в подвижные ракетные комплексы различного назначения за счет увеличившегося объема передачи данных в единицу времени», — передает РИА Новости информацию источника. Такая модернизация позволит войскам быстрее принимать решения для нанесения ударов, а также оперативно корректировать огонь. Коротковолновые линии дублируют спутниковые и кабельные волны. Однако, в отличие от последних, такие каналы связи не могут получить повреждения. Также новая система связи позволит увечить пропускной канал для нужд военной техники. Об этом рассказал специалист в области беспилотной авиации Денис Федутинов в разговоре с РИА Новости. В зоне спецоперации действуют лучшие российские артиллерийские системы. Они позволяют наносить точечный удар по противнику и оказывать поддержку пехоте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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