РИА Новости: скорость российских ракет вырастет из-за новой системы связи

05 августа 2023 в 07:11 Размер текста - 17 +

Новая система связи позволит оперативнее принимать решения для нанесения удара, отметил источник Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Благодаря новым системам связи вырастет скорость полета российских ракет. Об этом сообщил осведомленный источник. «Для российских войск разработаны коротковолновые линии связи, которые позволят значительно быстрее загружать полетные задания в подвижные ракетные комплексы различного назначения за счет увеличившегося объема передачи данных в единицу времени», — передает РИА Новости информацию источника. Такая модернизация позволит войскам быстрее принимать решения для нанесения ударов, а также оперативно корректировать огонь. Коротковолновые линии дублируют спутниковые и кабельные волны. Однако, в отличие от последних, такие каналы связи не могут получить повреждения. Также новая система связи позволит увечить пропускной канал для нужд военной техники. Об этом рассказал специалист в области беспилотной авиации Денис Федутинов в разговоре с РИА Новости. В зоне спецоперации действуют лучшие российские артиллерийские системы. Они позволяют наносить точечный удар по противнику и оказывать поддержку пехоте.

Благодаря новым системам связи вырастет скорость полета российских ракет. Об этом сообщил осведомленный источник. «Для российских войск разработаны коротковолновые линии связи, которые позволят значительно быстрее загружать полетные задания в подвижные ракетные комплексы различного назначения за счет увеличившегося объема передачи данных в единицу времени», — передает РИА Новости информацию источника. Такая модернизация позволит войскам быстрее принимать решения для нанесения ударов, а также оперативно корректировать огонь. Коротковолновые линии дублируют спутниковые и кабельные волны. Однако, в отличие от последних, такие каналы связи не могут получить повреждения. Также новая система связи позволит увечить пропускной канал для нужд военной техники. Об этом рассказал специалист в области беспилотной авиации Денис Федутинов в разговоре с РИА Новости. В зоне спецоперации действуют лучшие российские артиллерийские системы. Они позволяют наносить точечный удар по противнику и оказывать поддержку пехоте.