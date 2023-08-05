05 августа 2023
04 августа 2023

В челябинском лесу арбузы и барды объединились на фестивале. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фестиваль "На арбузных корках", Златоуст, Челябинская область
Фестиваль собрал любителей арбузов и бардовской песни Фото:

На лесной поляне возле Златоуста Челябинской области прошел первый день фестиваля «На арбузных корках», который собрал любителей арбузов и бардовской песни. Информацию с места событий передает корреспондент URA.RU.

«Фестиваль „На арбузных корках“ в разгаре на Веселовке. Мероприятие организовано в честь памяти Юрия Зыкова, златоустовского барда, организатора „Черной скалы“» — сообщил корреспондент URA.RU. Он добавил, что очень порадовала реакция одной из зрительниц из Челябинска, которую настолько заворожила камерность мероприятия, настолько понравились простор и демократичность, что женщина захотела приехать в следующем году волонтером и стать частью команды.

Праздник за месяц организовали сотрудники Агентства творческих инициатив совместно с редакцией «Златоустовского рабочего», а его название появилось из слов песни барда Юрия Зыкова. Как сообщил главный редактор газеты «Златоустовский рабочий» и директор мероприятия Анатолий Мармышев, фестиваль проходит уже третий раз и с каждым годом его география расширяется.

Фестиваль проходит третий год подряд
Фестиваль проходит третий год подряд
Фестиваль "На арбузных корках", Златоуст, Челябинская область
Мероприятие продлится два дня, поэтому многие приехали с палатками
Фото:

Фестиваль "На арбузных корках", Златоуст, Челябинская область
С каждым годом география участников расширяется
Фото:

Гостям устроили небольшую фотовыставку красот родного края
Гостям устроили небольшую фотовыставку красот родного края
Фестиваль "На арбузных корках", Златоуст, Челябинская область
На фестивале можно приобрести красивые изделия из дерева
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На лесной поляне возле Златоуста Челябинской области прошел первый день фестиваля «На арбузных корках», который собрал любителей арбузов и бардовской песни. Информацию с места событий передает корреспондент URA.RU. «Фестиваль „На арбузных корках“ в разгаре на Веселовке. Мероприятие организовано в честь памяти Юрия Зыкова, златоустовского барда, организатора „Черной скалы“» — сообщил корреспондент URA.RU. Он добавил, что очень порадовала реакция одной из зрительниц из Челябинска, которую настолько заворожила камерность мероприятия, настолько понравились простор и демократичность, что женщина захотела приехать в следующем году волонтером и стать частью команды. Праздник за месяц организовали сотрудники Агентства творческих инициатив совместно с редакцией «Златоустовского рабочего», а его название появилось из слов песни барда Юрия Зыкова. Как сообщил главный редактор газеты «Златоустовский рабочий» и директор мероприятия Анатолий Мармышев, фестиваль проходит уже третий раз и с каждым годом его география расширяется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...