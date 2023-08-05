На лесной поляне возле Златоуста Челябинской области прошел первый день фестиваля «На арбузных корках», который собрал любителей арбузов и бардовской песни. Информацию с места событий передает корреспондент URA.RU.
«Фестиваль „На арбузных корках“ в разгаре на Веселовке. Мероприятие организовано в честь памяти Юрия Зыкова, златоустовского барда, организатора „Черной скалы“» — сообщил корреспондент URA.RU. Он добавил, что очень порадовала реакция одной из зрительниц из Челябинска, которую настолько заворожила камерность мероприятия, настолько понравились простор и демократичность, что женщина захотела приехать в следующем году волонтером и стать частью команды.
Праздник за месяц организовали сотрудники Агентства творческих инициатив совместно с редакцией «Златоустовского рабочего», а его название появилось из слов песни барда Юрия Зыкова. Как сообщил главный редактор газеты «Златоустовский рабочий» и директор мероприятия Анатолий Мармышев, фестиваль проходит уже третий раз и с каждым годом его география расширяется.
Фестиваль проходит третий год подряд
Алексей Казанцев, URA.RU
Мероприятие продлится два дня, поэтому многие приехали с палатками
На лесной поляне возле Златоуста Челябинской области прошел первый день фестиваля «На арбузных корках», который собрал любителей арбузов и бардовской песни. Информацию с места событий передает корреспондент URA.RU. «Фестиваль „На арбузных корках“ в разгаре на Веселовке. Мероприятие организовано в честь памяти Юрия Зыкова, златоустовского барда, организатора „Черной скалы“» — сообщил корреспондент URA.RU. Он добавил, что очень порадовала реакция одной из зрительниц из Челябинска, которую настолько заворожила камерность мероприятия, настолько понравились простор и демократичность, что женщина захотела приехать в следующем году волонтером и стать частью команды. Праздник за месяц организовали сотрудники Агентства творческих инициатив совместно с редакцией «Златоустовского рабочего», а его название появилось из слов песни барда Юрия Зыкова. Как сообщил главный редактор газеты «Златоустовский рабочий» и директор мероприятия Анатолий Мармышев, фестиваль проходит уже третий раз и с каждым годом его география расширяется.