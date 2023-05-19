В G7 хотят избавиться от ядерного оружия

Главы стран G7 в ходе саммита в Японии заявили о желании построить мир без ядерного оружия. Об этом сообщается в совместном коммюнике лидеров стран «Большой семерки».
«Вместе с Хиросимским видением ядерного разоружения лидеров G7 мы выражаем нашу приверженность построению мира без ядерного оружия. С ненанесением ущерба безопасности для всех путем применения реалистичного, прагматичного и ответственного подхода», — говорится
Саммит G7 стартовал 19 мая в Хиросиме. Доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой востоковедения МГИМО МИД России Дмитрий Стрельцов предположил, что после заседания позиция Японии в отношении России может измениться, передает «Царьград».
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