В G7 хотят избавиться от ядерного оружия

20 мая 2023 в 12:36 Размер текста - 17 +

Страны G7 желают мира без ядерного оружия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Главы стран G7 в ходе саммита в Японии заявили о желании построить мир без ядерного оружия. Об этом сообщается в совместном коммюнике лидеров стран «Большой семерки». «Вместе с Хиросимским видением ядерного разоружения лидеров G7 мы выражаем нашу приверженность построению мира без ядерного оружия. С ненанесением ущерба безопасности для всех путем применения реалистичного, прагматичного и ответственного подхода», — говорится в документе . Саммит G7 стартовал 19 мая в Хиросиме. Доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой востоковедения МГИМО МИД России Дмитрий Стрельцов предположил, что после заседания позиция Японии в отношении России может измениться, передает «Царьград».

Главы стран G7 в ходе саммита в Японии заявили о желании построить мир без ядерного оружия. Об этом сообщается в совместном коммюнике лидеров стран «Большой семерки». «Вместе с Хиросимским видением ядерного разоружения лидеров G7 мы выражаем нашу приверженность построению мира без ядерного оружия. С ненанесением ущерба безопасности для всех путем применения реалистичного, прагматичного и ответственного подхода», — говорится в документе. Саммит G7 стартовал 19 мая в Хиросиме. Доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой востоковедения МГИМО МИД России Дмитрий Стрельцов предположил, что после заседания позиция Японии в отношении России может измениться, передает «Царьград».