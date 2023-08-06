The Guardian: 57 триатлонистов подхватили диарею после заплыва в море

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Соревнования по триатлону в WorldClass. Екатеринбург, бассейн, спорт, плавание, заплыв
Соревнования по морскому плаванию проходили в северо-западной части Англии (архивное фото) Фото:

После чемпионата мира по триатлону на море у берегов северо-западной Англии у 57 спортсменов началась тошнота и диарея. Об этом заявили представители министерства здравоохранения Великобритании.

«По меньшей мере у 57 спортсменов началась тошнота и рвота после участия в соревнованиях по морскому плаванию на чемпионате мира по триатлону», — пишет The Guardian, ссылаясь на сотрудников минздрава. Всего в соревнованиях участвовали две тысячи человек.

За три дня до соревнований сотрудники агентства по охране окружающей среды взяли пробы воды, в которой нашли кишечную палочку. Результаты, как пишет издание, были опубликованы лишь после чемпионата. Теперь анализы заболевших спортсменов будут тестировать, чтобы установить причину болезни и любые распространенные патогены.

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После чемпионата мира по триатлону на море у берегов северо-западной Англии у 57 спортсменов началась тошнота и диарея. Об этом заявили представители министерства здравоохранения Великобритании. «По меньшей мере у 57 спортсменов началась тошнота и рвота после участия в соревнованиях по морскому плаванию на чемпионате мира по триатлону», — пишет The Guardian, ссылаясь на сотрудников минздрава. Всего в соревнованиях участвовали две тысячи человек. За три дня до соревнований сотрудники агентства по охране окружающей среды взяли пробы воды, в которой нашли кишечную палочку. Результаты, как пишет издание, были опубликованы лишь после чемпионата. Теперь анализы заболевших спортсменов будут тестировать, чтобы установить причину болезни и любые распространенные патогены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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