The Guardian: 57 триатлонистов подхватили диарею после заплыва в море

06 августа 2023 в 11:39 Размер текста - 17 +

Соревнования по морскому плаванию проходили в северо-западной части Англии (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU После чемпионата мира по триатлону на море у берегов северо-западной Англии у 57 спортсменов началась тошнота и диарея. Об этом заявили представители министерства здравоохранения Великобритании. «По меньшей мере у 57 спортсменов началась тошнота и рвота после участия в соревнованиях по морскому плаванию на чемпионате мира по триатлону», — пишет The Guardian , ссылаясь на сотрудников минздрава. Всего в соревнованиях участвовали две тысячи человек. За три дня до соревнований сотрудники агентства по охране окружающей среды взяли пробы воды, в которой нашли кишечную палочку. Результаты, как пишет издание, были опубликованы лишь после чемпионата. Теперь анализы заболевших спортсменов будут тестировать, чтобы установить причину болезни и любые распространенные патогены.

После чемпионата мира по триатлону на море у берегов северо-западной Англии у 57 спортсменов началась тошнота и диарея. Об этом заявили представители министерства здравоохранения Великобритании. «По меньшей мере у 57 спортсменов началась тошнота и рвота после участия в соревнованиях по морскому плаванию на чемпионате мира по триатлону», — пишет The Guardian, ссылаясь на сотрудников минздрава. Всего в соревнованиях участвовали две тысячи человек. За три дня до соревнований сотрудники агентства по охране окружающей среды взяли пробы воды, в которой нашли кишечную палочку. Результаты, как пишет издание, были опубликованы лишь после чемпионата. Теперь анализы заболевших спортсменов будут тестировать, чтобы установить причину болезни и любые распространенные патогены.