Свердловский грибник рассказал, как выжил, заблудившись в лесу

Пенсионер из Березовского (Свердловская область) позвонил в МЧС, чтобы выжить в лесу. 72-летний мужчина заблудился, когда пошел за грибами. Свердловчанина нашли волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».
«Я пошел в лес, и у меня отказали ноги. Я позвонил в МЧС, но потом телефон разрядился. Потом я наломал березы и построил себе шалаш из веток. Я ничего не ел и не пил 12 часов. Я успел собрать ведро грибов. Но после данного случая я больше никогда не пойду в лес», — цитирует слова пенсионера Е1.RU.
Ранее URA.RU писало о том, что вместе с количеством грибов растет и количество заявок на поиск грибников. На территории Свердловской области с 31 июля по 6 августа ушли за грибами в лес и пропали 12 человек.
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