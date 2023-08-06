06 августа 2023

Свердловский грибник рассказал, как выжил, заблудившись в лесу

Заблудившийся в лесу пенсионер из Березовского позвонил в МЧС
© Служба новостей «URA.RU»
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Грибная пора. Чердыньский район, лес, осенний лес, природа, грибы в лесу, грибники, осень в лесу
72-летний пенсионер заблудился в лесу, когда пошел за грибами Фото:

Пенсионер из Березовского (Свердловская область) позвонил в МЧС, чтобы выжить в лесу. 72-летний мужчина заблудился, когда пошел за грибами. Свердловчанина нашли волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Я пошел в лес, и у меня отказали ноги. Я позвонил в МЧС, но потом телефон разрядился. Потом я наломал березы и построил себе шалаш из веток. Я ничего не ел и не пил 12 часов. Я успел собрать ведро грибов. Но после данного случая я больше никогда не пойду в лес», — цитирует слова пенсионера Е1.RU.

Ранее URA.RU писало о том, что вместе с количеством грибов растет и количество заявок на поиск грибников. На территории Свердловской области с 31 июля по 6 августа ушли за грибами в лес и пропали 12 человек.

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Пенсионер из Березовского (Свердловская область) позвонил в МЧС, чтобы выжить в лесу. 72-летний мужчина заблудился, когда пошел за грибами. Свердловчанина нашли волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». «Я пошел в лес, и у меня отказали ноги. Я позвонил в МЧС, но потом телефон разрядился. Потом я наломал березы и построил себе шалаш из веток. Я ничего не ел и не пил 12 часов. Я успел собрать ведро грибов. Но после данного случая я больше никогда не пойду в лес», — цитирует слова пенсионера Е1.RU. Ранее URA.RU писало о том, что вместе с количеством грибов растет и количество заявок на поиск грибников. На территории Свердловской области с 31 июля по 6 августа ушли за грибами в лес и пропали 12 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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