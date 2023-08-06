Свердловский грибник рассказал, как выжил, заблудившись в лесу

Заблудившийся в лесу пенсионер из Березовского позвонил в МЧС

07 августа 2023 в 11:36 Размер текста - 17 +

72-летний пенсионер заблудился в лесу, когда пошел за грибами Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пенсионер из Березовского (Свердловская область) позвонил в МЧС, чтобы выжить в лесу. 72-летний мужчина заблудился, когда пошел за грибами. Свердловчанина нашли волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». «Я пошел в лес, и у меня отказали ноги. Я позвонил в МЧС, но потом телефон разрядился. Потом я наломал березы и построил себе шалаш из веток. Я ничего не ел и не пил 12 часов. Я успел собрать ведро грибов. Но после данного случая я больше никогда не пойду в лес», — цитирует слова пенсионера Е1.RU. Ранее URA.RU писало о том, что вместе с количеством грибов растет и количество заявок на поиск грибников. На территории Свердловской области с 31 июля по 6 августа ушли за грибами в лес и пропали 12 человек.

Пенсионер из Березовского (Свердловская область) позвонил в МЧС, чтобы выжить в лесу. 72-летний мужчина заблудился, когда пошел за грибами. Свердловчанина нашли волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». «Я пошел в лес, и у меня отказали ноги. Я позвонил в МЧС, но потом телефон разрядился. Потом я наломал березы и построил себе шалаш из веток. Я ничего не ел и не пил 12 часов. Я успел собрать ведро грибов. Но после данного случая я больше никогда не пойду в лес», — цитирует слова пенсионера Е1.RU. Ранее URA.RU писало о том, что вместе с количеством грибов растет и количество заявок на поиск грибников. На территории Свердловской области с 31 июля по 6 августа ушли за грибами в лес и пропали 12 человек.