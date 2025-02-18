На «Уралвагонзаводе» разрабатывают новые улучшения для защиты танков

На «Уралвагонзаводе» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») инженеры разрабатывают новые виды динамической защиты для танков. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия в ходе международной выставки IDEX-2025.
«Специалисты продолжают работать над повышением защиты танков как пассивной, так и активной. Применяемая на современных образцах динамическая защита типа „Реликт“ относится к передовым по своей эффективности. Работы над новыми типами динамической защиты ведутся», — пояснили в пресс-службе УВЗ агентству ТАСС.
Ранее URA.RU писало о том, что российский стенд на выставке в Абу-Даби (ОАЭ) поразил иностранцев. Среди самых обсуждаемых оружейных новинок были танк Т-90МС производства УВЗ с защитой от дронов, различные модели «Калашниковых» и снайперская винтовка Чувакина. Танк на мероприятие доставляли грузовым самолетом. Двигатель, установленный в эту версию танка собирают на челябинском заводе «ЧТЗ-Уралтрак» (также входит в «Ростех»).
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