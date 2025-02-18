18 февраля 2025

«Невозможно обойти»: в Екатеринбурге целая улица ушла под воду. Фото

В Екатеринбурге ржавой водой затопило улицу Агрономическую
© Служба новостей «URA.RU»
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Коммунальная авария случилась на Вторчермете (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге утром 19 февраля улица Агрономическая (Вторчермет) ушла под ржавую воду. У пешеходов не получается обойти затопленный участок, рассказал URA.RU читатель.

«На Агрономической коммунальная авария — ржавая вода затопила всю улицу. Невозможно нормально обойти огромные лужи. Сегодня там уже упал пешеход», — сказал собеседник. По словам другого, вода уже подтапливает дорогу. «Недавно там проезжал, сразу примерзли тормозные диски», — сказал водитель.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в единую диспетчерскую службу и «Водоканал». Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Екатеринбурге утром 19 февраля улица Агрономическая (Вторчермет) ушла под ржавую воду. У пешеходов не получается обойти затопленный участок, рассказал URA.RU читатель. «На Агрономической коммунальная авария — ржавая вода затопила всю улицу. Невозможно нормально обойти огромные лужи. Сегодня там уже упал пешеход», — сказал собеседник. По словам другого, вода уже подтапливает дорогу. «Недавно там проезжал, сразу примерзли тормозные диски», — сказал водитель. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в единую диспетчерскую службу и «Водоканал». Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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