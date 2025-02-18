В Екатеринбурге утром 19 февраля улица Агрономическая (Вторчермет) ушла под ржавую воду. У пешеходов не получается обойти затопленный участок, рассказал URA.RU читатель.
«На Агрономической коммунальная авария — ржавая вода затопила всю улицу. Невозможно нормально обойти огромные лужи. Сегодня там уже упал пешеход», — сказал собеседник. По словам другого, вода уже подтапливает дорогу. «Недавно там проезжал, сразу примерзли тормозные диски», — сказал водитель.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в единую диспетчерскую службу и «Водоканал». Ответ будет опубликован, как только поступит.
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