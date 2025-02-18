«Невозможно обойти»: в Екатеринбурге целая улица ушла под воду. Фото

В Екатеринбурге ржавой водой затопило улицу Агрономическую

19 февраля 2025 в 12:26 Размер текста - 17 +

Коммунальная авария случилась на Вторчермете (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге утром 19 февраля улица Агрономическая (Вторчермет) ушла под ржавую воду. У пешеходов не получается обойти затопленный участок, рассказал URA.RU читатель. «На Агрономической коммунальная авария — ржавая вода затопила всю улицу. Невозможно нормально обойти огромные лужи. Сегодня там уже упал пешеход», — сказал собеседник. По словам другого, вода уже подтапливает дорогу. «Недавно там проезжал, сразу примерзли тормозные диски», — сказал водитель. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в единую диспетчерскую службу и «Водоканал». Ответ будет опубликован, как только поступит. Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге утром 19 февраля улица Агрономическая (Вторчермет) ушла под ржавую воду. У пешеходов не получается обойти затопленный участок, рассказал URA.RU читатель. «На Агрономической коммунальная авария — ржавая вода затопила всю улицу. Невозможно нормально обойти огромные лужи. Сегодня там уже упал пешеход», — сказал собеседник. По словам другого, вода уже подтапливает дорогу. «Недавно там проезжал, сразу примерзли тормозные диски», — сказал водитель. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в единую диспетчерскую службу и «Водоканал». Ответ будет опубликован, как только поступит.