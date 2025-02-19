Секретный завод Екатеринбурга отреагировал на предложение брать женщин в «мужские» профессии

Оборонный «Завод №9» в Екатеринбурге готов принимать на работу сотрудников, оценивая их профессиональные качества, навыки и опыт, а не пол. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, отвечая на предложение одной из консалтинговых компаний о найме женщин в «мужские» профессии. По мнению экспертов, женщины в производстве могут стать решением кадрового голода.
«Мы оцениваем кандидатов по их профессиональным качествам, навыкам и опыту и исходим исключительно из этих показателей при найме работников. На нашем производстве много женщин-гальваников, которые с легкостью освоили тонкости работы и теперь являются незаменимыми профессионалами своего дела. Есть и примеры женщин, которые занимали на предприятии управляющие должности, такие как руководитель производственного участка и заместитель начальника цеха», — отметили в пресс-службе.
Там же добавили, что гендерное соотношение сотрудников составляет: 64,2% мужчин и 35,8% женщин. На предприятии уведомляют кандидатов о тяжести условий труда, если таковые предполагаются. «Любой желающий вне зависимости от пола имеет одинаковые возможности при трудоустройстве, в том числе на рабочую специальность», — подытожили на предприятии.
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