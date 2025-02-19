Секретный завод Екатеринбурга отреагировал на предложение брать женщин в «мужские» профессии

«Завод №9» в Екатеринбурге готов нанимать женщин на «мужские» профессии
© Служба новостей «URA.RU»
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На предприятии работает 35,8% женщин (архивное фото)
На предприятии работает 35,8% женщин (архивное фото) Фото:

Оборонный «Завод №9» в Екатеринбурге готов принимать на работу сотрудников, оценивая их профессиональные качества, навыки и опыт, а не пол. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, отвечая на предложение одной из консалтинговых компаний о найме женщин в «мужские» профессии. По мнению экспертов, женщины в производстве могут стать решением кадрового голода. 

«Мы оцениваем кандидатов по их профессиональным качествам, навыкам и опыту и исходим исключительно из этих показателей при найме работников. На нашем производстве много женщин-гальваников, которые с легкостью освоили тонкости работы и теперь являются незаменимыми профессионалами своего дела. Есть и примеры женщин, которые занимали на предприятии управляющие должности, такие как руководитель производственного участка и заместитель начальника цеха», — отметили в пресс-службе.

Там же добавили, что гендерное соотношение сотрудников составляет: 64,2% мужчин и 35,8% женщин. На предприятии уведомляют кандидатов о тяжести условий труда, если таковые предполагаются. «Любой желающий вне зависимости от пола имеет одинаковые возможности при трудоустройстве, в том числе на рабочую специальность», — подытожили на предприятии. 

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Оборонный «Завод №9» в Екатеринбурге готов принимать на работу сотрудников, оценивая их профессиональные качества, навыки и опыт, а не пол. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, отвечая на предложение одной из консалтинговых компаний о найме женщин в «мужские» профессии. По мнению экспертов, женщины в производстве могут стать решением кадрового голода.  «Мы оцениваем кандидатов по их профессиональным качествам, навыкам и опыту и исходим исключительно из этих показателей при найме работников. На нашем производстве много женщин-гальваников, которые с легкостью освоили тонкости работы и теперь являются незаменимыми профессионалами своего дела. Есть и примеры женщин, которые занимали на предприятии управляющие должности, такие как руководитель производственного участка и заместитель начальника цеха», — отметили в пресс-службе. Там же добавили, что гендерное соотношение сотрудников составляет: 64,2% мужчин и 35,8% женщин. На предприятии уведомляют кандидатов о тяжести условий труда, если таковые предполагаются. «Любой желающий вне зависимости от пола имеет одинаковые возможности при трудоустройстве, в том числе на рабочую специальность», — подытожили на предприятии. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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