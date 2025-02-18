В Свердловской области морозы усилятся до -29 градусов к ночи 20 февраля. Кроме того, в регионе ожидаются сильные перепады температур из-за усиления антициклона. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.
«Антициклон усиливается над Южным и Средним Уралом, обеспечивая значительные перепады температуры от ночи ко дню. Ядро высотного холода уже сместилось восточнее, воздушная масса над регионом постепенно теплеет, но очень медленно. Так что изменений в погоде до конца недели можно не ждать. В ночь на четверг под влиянием антициклона по югу и юго-западу области ожидается выхолаживание приземных слоев воздуха до -27, -29 градусов», — написал он в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
На Среднем Урале 19 февраля ожидается ночью от -19 до -24 градусов, днем температура поднимется до -8, -13 градусов. В Екатеринбурге же будет преимущественно малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный, южный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от -18 до -20 градусов, днем ожидается от -9 до -11 градусов.
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