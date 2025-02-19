Новая площадка для зоопарка появится в Екатеринбурге

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Выездное заседание гордумы в зоопарке. Екатеринбург
Директор зоопарка выступила против переноса действующей площадки Фото:

В Екатеринбурге намерены найти вторую площадку для зоопарка. Этот вопрос обсуждался в ходе визита депутатов гордумы в зверинец, передает корреспондент URA.RU.

«Когда у нас в зоопарке друг на друге находятся посетители, то комфорт достигается с трудом. Будущее зоопарка — другая площадка или две площадки. Но вопрос очень дорогой», — сказал депутат Виктор Сомиков.

При этом директор зоопарка Светлана Прилепина напомнила, что вопрос о переносе зоопарка давно закрыт, так как его нахождение в центре города является уникальностью. «Есть идея предусмотреть другую площадку для копытных, но это решение уже за учредителем», — подчеркнула она.

Разговоры о возможном переезде зоопарка из центра Екатеринбурга ходят с 2015 года. Спустя пять лет ходили разговоры о том, что у зверинца появится вторая очередь, чтобы сделать проживание животных более комфортными. В 2023 году Прилепина заявила, что площадка никуда переезжать не собирается, потому что в этом нет необходимости.

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В Екатеринбурге намерены найти вторую площадку для зоопарка. Этот вопрос обсуждался в ходе визита депутатов гордумы в зверинец, передает корреспондент URA.RU. «Когда у нас в зоопарке друг на друге находятся посетители, то комфорт достигается с трудом. Будущее зоопарка — другая площадка или две площадки. Но вопрос очень дорогой», — сказал депутат Виктор Сомиков. При этом директор зоопарка Светлана Прилепина напомнила, что вопрос о переносе зоопарка давно закрыт, так как его нахождение в центре города является уникальностью. «Есть идея предусмотреть другую площадку для копытных, но это решение уже за учредителем», — подчеркнула она. Разговоры о возможном переезде зоопарка из центра Екатеринбурга ходят с 2015 года. Спустя пять лет ходили разговоры о том, что у зверинца появится вторая очередь, чтобы сделать проживание животных более комфортными. В 2023 году Прилепина заявила, что площадка никуда переезжать не собирается, потому что в этом нет необходимости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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