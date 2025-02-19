Дорожники перекрыли федеральную трассу из Екатеринбурга

На участке проводят дорожные работы
На 283-м километре Тюменского тракта 19 февраля перекрыли одну из полос на время дорожных работ. Там организовали реверсивное движение, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На 283-м километре автодороги Р-351 на проезжей части проводятся дорожные работы! Организовано реверсивное движение», — следует из сообщения.
Водителей призвали быть бдительными, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону: 8(800)200-63-06.
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