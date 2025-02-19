Скандальный фонд из Екатеринбурга отсудил 51 млн у властей

Минсоцполитики Свердловской области проиграло суд фонду «Я Особенный» на 51 млн

19 февраля 2025 в 14:33 Размер текста - 17 +

Суд обязал минсоцполитики выплатить 51 млн рублей фонду (архивное фото) Фото: Игорь Пантин © URA.RU Министерство социальной политики Свердловской области проиграло процесс против екатеринбургского благотворительного фонда помощи детям с аутизмом и РАС «Я Особенный». Суд принял решение в пользу организации, обязав ведомство выплатить 51 млн рублей из бюджета региона в качестве компенсации убытков (документ имеется в распоряжении URA.RU). У минсоцполитики есть право подать кассационную жалобу в Арбитражный суд Уральского округа в течение месяца с момента принятия решения. «Исковые требования удовлетворить. Взыскать со Свердловской области в лице министерства социальной политики Свердловской области за счет средств казны Свердловской области в пользу Благотворительного фонда помощи детям-инвалидам с аутизмом и с генетическими нарушениями „Я Особенный“ убытки в размере 51 миллиона рублей», — говорится в документе. В фонде «Я Особенный» утверждают, что в результате действий чиновников сотни коррекционных педагогов просто не могли получить оплату за проведенные занятия с детьми, многие были вынуждены уйти из сферы соцпомощи. «Семьи же остались без необходимого объема поддержки, многим пришлось брать кредиты, чтобы искать платные альтернативы для получения поддержки. Важно понимать, что в случае с ментальными заболеваниями поддержка человеку жизненно необходима на постоянной основе. Любой перерыв в занятиях — это серьезный откат в усвоении навыков и общем развитии ребенка с ОВЗ», — заявили URA.RU в организации. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в минсоцполитики региона. Ответ ожидается. Конфликт между фондом и министерством тянется давно, и основной причиной являются финансовые разногласия. Ранее министерство отказалось выплачивать запрашиваемую фондом сумму, что привело к обращению последнего в прокуратуру и суд. Представители ведомства утверждают, что фонд не следовал установленным стандартам в своей работе, в то время как благотворительная организация заявляет о неправомерности действий министерства и требует компенсации за оказание соцуслуг детям с ментальными нарушениями. Из-за публичных нападок директора благотворительной организации Александрины Хаитовой на главу минсоца Андрея Злоказова фонд получил репутацию скандального. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство социальной политики Свердловской области проиграло процесс против екатеринбургского благотворительного фонда помощи детям с аутизмом и РАС «Я Особенный». Суд принял решение в пользу организации, обязав ведомство выплатить 51 млн рублей из бюджета региона в качестве компенсации убытков (документ имеется в распоряжении URA.RU). У минсоцполитики есть право подать кассационную жалобу в Арбитражный суд Уральского округа в течение месяца с момента принятия решения. «Исковые требования удовлетворить. Взыскать со Свердловской области в лице министерства социальной политики Свердловской области за счет средств казны Свердловской области в пользу Благотворительного фонда помощи детям-инвалидам с аутизмом и с генетическими нарушениями „Я Особенный“ убытки в размере 51 миллиона рублей», — говорится в документе. В фонде «Я Особенный» утверждают, что в результате действий чиновников сотни коррекционных педагогов просто не могли получить оплату за проведенные занятия с детьми, многие были вынуждены уйти из сферы соцпомощи. «Семьи же остались без необходимого объема поддержки, многим пришлось брать кредиты, чтобы искать платные альтернативы для получения поддержки. Важно понимать, что в случае с ментальными заболеваниями поддержка человеку жизненно необходима на постоянной основе. Любой перерыв в занятиях — это серьезный откат в усвоении навыков и общем развитии ребенка с ОВЗ», — заявили URA.RU в организации. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в минсоцполитики региона. Ответ ожидается. Конфликт между фондом и министерством тянется давно, и основной причиной являются финансовые разногласия. Ранее министерство отказалось выплачивать запрашиваемую фондом сумму, что привело к обращению последнего в прокуратуру и суд. Представители ведомства утверждают, что фонд не следовал установленным стандартам в своей работе, в то время как благотворительная организация заявляет о неправомерности действий министерства и требует компенсации за оказание соцуслуг детям с ментальными нарушениями. Из-за публичных нападок директора благотворительной организации Александрины Хаитовой на главу минсоца Андрея Злоказова фонд получил репутацию скандального.