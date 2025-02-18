Мэр Екатеринбурга привез в больницу к ветеранам СВО известного певца. Фото

В госпитале Екатеринбурга прошел концерт экс-солиста группы «Лесоповал»

18 февраля 2025 в 20:22 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов и Людмила Бабушкина приехали подбодрить ветеранов и пожелать здоровья Фото: Илья Московец © URA.RU В Свердловском областном клиническом психоневрологическом госпитале для ветеранов войн прошел концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Поздравить пациентов приехали мэр Алексей Орлов (инициировавший мероприятие) и председатель регионального заксобрания Людмила Бабушкина. А на сцене в актовом зале выступил экс-солист группы «Лесоповал» Сергей Куприк, передает корреспондент URA.RU. «Сегодня мы с председателем заксобрания Людмилой Валентиновной и депутатами по зову сердца решили приехать ко Дню защитника Отечества и сказать огромное слово благодарности… Потому что без крепкого тыла нет крепкой армии. А мы делаем очень много для того, чтобы приблизить нашу победу», — обратился к ветеранам Орлов, пожелав им скорейшего выздоровления. Главврач Олег Забродин пообещал делать все возможное для выздоровления ветеранов Фото: Илья Московец © URA.RU Как рассказала на сцене госпиталя Бабушкина, она много раз встречалась с ветеранами Великой Отечественной. «Они говорили об уверенности, что никогда не будет такой страшной войны, что фашизм не поднимет голову… Мы очень надеемся, что переговоры в Саудовской Аравии дадут результат, который позволит завершить спецоперацию», — отметила она. В конце председатель заксобрания пожелала ветеранам здоровья и скорейшей реабилитации. К микрофону вышел и начальник госпиталя ветеранов войн Олег Забродин, который рассказал о своем дедушке, погибшем под Ленинградом в 1944-м. «В каждом из вас вижу близкого, родного мне человека в преломлении с той войной, которую почти помню — я родился через 17 лет после ее конца… Огромное вам спасибо. Знайте, что вы в надежных руках. Мы всегда будем вас лечить, реабилитировать и возвращать к нормальной жизни», — завершил он выступление, поблагодарив за работу врачей. В госпитале лечат ветеранов всех войн Фото: Илья Московец © URA.RU После вступительного слова на сцену вышел Куприк — певец, заслуженный артист РФ. «Его связывает с Новороссией очень многое. Когда-то он закончил Луганский институт культуры, был заслуженным артистом Украины. Попал на сайт „Миротворца“ за активную жизненную позицию, за поддержку политики нашего президента, а с 2014 года он часто бывает на новых территориях и поддерживает бойцов», — рассказал об артисте глава Екатеринбурга. Орлов напомнил, что президент России Владимир Путин объявил 2025-й Годом защитника Отечества. В уральской столице запланированы различные памятные мероприятия, прежде всего, в честь 80-летия Победы. Одно из них --торжественный концерт в ККТ «Космос», который мэр открыл 17 февраля. Мероприятие посетили ветераны боевых действий, их семьи и волонтеры. Орлов отметил, что в Екатеринбурге активно реализуются различные программы реабилитации, поддержки и помощи бойцам СВО и их семьям. После выступления гости отправились в палаты к пациентам, которые не смогли прийти в актовый зал. Там они лично поздравили военнослужащих, раненных на СВО, с наступающим праздником, пообщались с ними и передали подарки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловском областном клиническом психоневрологическом госпитале для ветеранов войн прошел концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Поздравить пациентов приехали мэр Алексей Орлов (инициировавший мероприятие) и председатель регионального заксобрания Людмила Бабушкина. А на сцене в актовом зале выступил экс-солист группы «Лесоповал» Сергей Куприк, передает корреспондент URA.RU. «Сегодня мы с председателем заксобрания Людмилой Валентиновной и депутатами по зову сердца решили приехать ко Дню защитника Отечества и сказать огромное слово благодарности… Потому что без крепкого тыла нет крепкой армии. А мы делаем очень много для того, чтобы приблизить нашу победу», — обратился к ветеранам Орлов, пожелав им скорейшего выздоровления. Как рассказала на сцене госпиталя Бабушкина, она много раз встречалась с ветеранами Великой Отечественной. «Они говорили об уверенности, что никогда не будет такой страшной войны, что фашизм не поднимет голову… Мы очень надеемся, что переговоры в Саудовской Аравии дадут результат, который позволит завершить спецоперацию», — отметила она. В конце председатель заксобрания пожелала ветеранам здоровья и скорейшей реабилитации. К микрофону вышел и начальник госпиталя ветеранов войн Олег Забродин, который рассказал о своем дедушке, погибшем под Ленинградом в 1944-м. «В каждом из вас вижу близкого, родного мне человека в преломлении с той войной, которую почти помню — я родился через 17 лет после ее конца… Огромное вам спасибо. Знайте, что вы в надежных руках. Мы всегда будем вас лечить, реабилитировать и возвращать к нормальной жизни», — завершил он выступление, поблагодарив за работу врачей. После вступительного слова на сцену вышел Куприк — певец, заслуженный артист РФ. «Его связывает с Новороссией очень многое. Когда-то он закончил Луганский институт культуры, был заслуженным артистом Украины. Попал на сайт „Миротворца“ за активную жизненную позицию, за поддержку политики нашего президента, а с 2014 года он часто бывает на новых территориях и поддерживает бойцов», — рассказал об артисте глава Екатеринбурга. Орлов напомнил, что президент России Владимир Путин объявил 2025-й Годом защитника Отечества. В уральской столице запланированы различные памятные мероприятия, прежде всего, в честь 80-летия Победы. Одно из них --торжественный концерт в ККТ «Космос», который мэр открыл 17 февраля. Мероприятие посетили ветераны боевых действий, их семьи и волонтеры. Орлов отметил, что в Екатеринбурге активно реализуются различные программы реабилитации, поддержки и помощи бойцам СВО и их семьям. После выступления гости отправились в палаты к пациентам, которые не смогли прийти в актовый зал. Там они лично поздравили военнослужащих, раненных на СВО, с наступающим праздником, пообщались с ними и передали подарки.