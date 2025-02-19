В Екатеринбурге задержан мигрант из розыска ФСБ

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Избрание меры пресечения Аркадию Пискову. Екатеринбург , собака, патруль, минирование, полиция, суд, конвой
Силовую операцию провели сотрудники МВД Фото:

В Екатеринбурге задержан мигрант, которого искали сотрудники ФСБ. По предварительным данным, мужчина обвиняется в незаконном пересечении российской границы. Об этом URA.RU сообщил источник.

«24-летнего мужчину задержали днем 18 февраля. Это произошло в торговом центре «Мегаполис», — сказал собеседник агентства.

Преступника искали челябинские чекисты. Ранее фигурант был судим за наркотики. Комментариев от силовых структур нет.

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В Екатеринбурге задержан мигрант, которого искали сотрудники ФСБ. По предварительным данным, мужчина обвиняется в незаконном пересечении российской границы. Об этом URA.RU сообщил источник. «24-летнего мужчину задержали днем 18 февраля. Это произошло в торговом центре «Мегаполис», — сказал собеседник агентства. Преступника искали челябинские чекисты. Ранее фигурант был судим за наркотики. Комментариев от силовых структур нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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