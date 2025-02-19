В Екатеринбурге задержан мигрант из розыска ФСБ

Силовую операцию провели сотрудники МВД
В Екатеринбурге задержан мигрант, которого искали сотрудники ФСБ. По предварительным данным, мужчина обвиняется в незаконном пересечении российской границы. Об этом URA.RU сообщил источник.
«24-летнего мужчину задержали днем 18 февраля. Это произошло в торговом центре «Мегаполис», — сказал собеседник агентства.
Преступника искали челябинские чекисты. Ранее фигурант был судим за наркотики. Комментариев от силовых структур нет.
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