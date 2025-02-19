В Екатеринбурге задержан мигрант из розыска ФСБ

19 февраля 2025 в 10:38 Размер текста - 17 +

Силовую операцию провели сотрудники МВД Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге задержан мигрант, которого искали сотрудники ФСБ. По предварительным данным, мужчина обвиняется в незаконном пересечении российской границы. Об этом URA.RU сообщил источник. «24-летнего мужчину задержали днем 18 февраля. Это произошло в торговом центре «Мегаполис», — сказал собеседник агентства. Преступника искали челябинские чекисты. Ранее фигурант был судим за наркотики. Комментариев от силовых структур нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге задержан мигрант, которого искали сотрудники ФСБ. По предварительным данным, мужчина обвиняется в незаконном пересечении российской границы. Об этом URA.RU сообщил источник. «24-летнего мужчину задержали днем 18 февраля. Это произошло в торговом центре «Мегаполис», — сказал собеседник агентства. Преступника искали челябинские чекисты. Ранее фигурант был судим за наркотики. Комментариев от силовых структур нет.