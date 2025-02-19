Когда свердловчане перестанут массово болеть ОРВИ

Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области пойдет на спад к весне
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему гриппа. Челябинск, минздрав, лекарства, градусник, здоровье, грипп, простуда, температура, болезнь, орви, карантин, инфекция, коронавирус
Зимой 2024-2025 свердловчане болели гриппом А и Б Фото:

В Свердловской области заболеваемость ОРВИ должна традиционно пойти на спад в конце февраля. Сейчас рост продолжается, однако с каждой неделей амплитуда становится ниже, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

«Темпы уже снижаются. Но пока продолжается сезон высокого уровня заболеваемости ОРВИ. Он ниже, чем в предыдущие годы. Мы не достигли ни порогового значения, ни среднего многолетнего уровня», — рассказала пресс-секретарь ведомства Наталия Лукьянцева, напомнив, что нужно соблюдать меры профилактики.

Она добавила, что обычно заболеваемость снижается к концу зимы, однако бывает еще и весенний всплеск. По словам Лукьянцевой, в году может быть несколько подобных подъемов, но обычно зимой болеют гриппом А, а весной — Б. Однако этой зимой в регионе циркулировали оба гриппа. Прогнозов, будут ли еще вспышки заболеваемости, сейчас нет.

За прошлую неделю в регионе зарегистрировано 35,6 тысячи заразившихся ОРВИ, что на 7,7% больше, чем неделей ранее. Большая часть заболевших — дети.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области заболеваемость ОРВИ должна традиционно пойти на спад в конце февраля. Сейчас рост продолжается, однако с каждой неделей амплитуда становится ниже, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. «Темпы уже снижаются. Но пока продолжается сезон высокого уровня заболеваемости ОРВИ. Он ниже, чем в предыдущие годы. Мы не достигли ни порогового значения, ни среднего многолетнего уровня», — рассказала пресс-секретарь ведомства Наталия Лукьянцева, напомнив, что нужно соблюдать меры профилактики. Она добавила, что обычно заболеваемость снижается к концу зимы, однако бывает еще и весенний всплеск. По словам Лукьянцевой, в году может быть несколько подобных подъемов, но обычно зимой болеют гриппом А, а весной — Б. Однако этой зимой в регионе циркулировали оба гриппа. Прогнозов, будут ли еще вспышки заболеваемости, сейчас нет. За прошлую неделю в регионе зарегистрировано 35,6 тысячи заразившихся ОРВИ, что на 7,7% больше, чем неделей ранее. Большая часть заболевших — дети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...