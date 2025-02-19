Когда свердловчане перестанут массово болеть ОРВИ

Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области пойдет на спад к весне

19 февраля 2025 в 14:08 Размер текста - 17 +

Зимой 2024-2025 свердловчане болели гриппом А и Б Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области заболеваемость ОРВИ должна традиционно пойти на спад в конце февраля. Сейчас рост продолжается, однако с каждой неделей амплитуда становится ниже, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. «Темпы уже снижаются. Но пока продолжается сезон высокого уровня заболеваемости ОРВИ. Он ниже, чем в предыдущие годы. Мы не достигли ни порогового значения, ни среднего многолетнего уровня», — рассказала пресс-секретарь ведомства Наталия Лукьянцева, напомнив, что нужно соблюдать меры профилактики. Она добавила, что обычно заболеваемость снижается к концу зимы, однако бывает еще и весенний всплеск. По словам Лукьянцевой, в году может быть несколько подобных подъемов, но обычно зимой болеют гриппом А, а весной — Б. Однако этой зимой в регионе циркулировали оба гриппа. Прогнозов, будут ли еще вспышки заболеваемости, сейчас нет. За прошлую неделю в регионе зарегистрировано 35,6 тысячи заразившихся ОРВИ, что на 7,7% больше, чем неделей ранее. Большая часть заболевших — дети. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области заболеваемость ОРВИ должна традиционно пойти на спад в конце февраля. Сейчас рост продолжается, однако с каждой неделей амплитуда становится ниже, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. «Темпы уже снижаются. Но пока продолжается сезон высокого уровня заболеваемости ОРВИ. Он ниже, чем в предыдущие годы. Мы не достигли ни порогового значения, ни среднего многолетнего уровня», — рассказала пресс-секретарь ведомства Наталия Лукьянцева, напомнив, что нужно соблюдать меры профилактики. Она добавила, что обычно заболеваемость снижается к концу зимы, однако бывает еще и весенний всплеск. По словам Лукьянцевой, в году может быть несколько подобных подъемов, но обычно зимой болеют гриппом А, а весной — Б. Однако этой зимой в регионе циркулировали оба гриппа. Прогнозов, будут ли еще вспышки заболеваемости, сейчас нет. За прошлую неделю в регионе зарегистрировано 35,6 тысячи заразившихся ОРВИ, что на 7,7% больше, чем неделей ранее. Большая часть заболевших — дети.