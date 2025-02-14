Медаль Героя СССР, украденная у жительницы Екатеринбурга, принадлежала ее отцу — гвардии подполковнику Павлу Лещенко. Об этом URA.RU сообщил источник. «Золотую звезду» вместе со званием солдат получил в 1945 году за форсирование реки Неман в Литве и удержание важного плацдарма.
«Пенсионерка отдала мошенникам „Золотую звезду“ своего отца — Героя Советского Союза Павла Лещенко, а также удостоверение, которое прилагалось к ней. Кроме того, она отдала другую семейную реликвию — отцовские золотые часы с гравировкой, подаренные ветерану войны Министерством обороны. На них написано: „От МО Лещенко Павлу Афанасьевичу“», — рассказал собеседник агентства.
Павел Лещенко ушел на фронт в первые дни Великой Отечественной войны. Будучи командиром батальона, он попал в окружение на Западном фронте в июле 1941-го. После упорных боев полк вышел из окружения, был переформирован, и Лещенко оказался в составе 31-й гвардейской дивизии, где прошел свой боевой путь и дослужился до командира полка.
«13 июля 1944 года командир 95-го гвардейского стрелкового полка гвардии подполковник Павел Афанасьевич Лещенко умело организовал форсирование реки Неман под городом Алитус на территории Литвы. Его полк первым захватил и удержал плацдарм на левом берегу. За головным батальоном Лещенко переправился на плацдарм и возглавил бои по отражению вражеских контратак и бои за расширение плацдарма», — говорится в открытых источниках.
«Противник крупными градами самолетов непрерывно бомбил боевые порядки полка и при поддержке танков и артиллерии предпринимал одну контратаку за другой. Однако благодаря исключительной стойкости товарища Левченко, который лично принимал участие в отражении контратак и своим примером вливал в подчиненных веру в победу, удалось не только удержать захваченный плацдарм, но и уничтожить более 1000 солдат и офицеров, подбить 12 танков, шесть самоходных орудий, уничтожить пять пушек», — сказано в наградном листе.
За мужество и героизм, проявленные при форсировании Немана и удержании плацдарма, Лещенко было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Именно ее — семейную реликвию — и отдала 79-летняя дочь ветерана мошенникам, а также 15 млн рублей и драгоценности . От комментария агентству пенсионерка отказалась.
После войны Лещенко жил в Свердловске (ныне Екатеринбург), работал старшим преподавателем военной кафедры Уральского лесотехнического института, был председателем Свердловского городского общества охотников и рыболовов. «В послевоенное время Павел Афанасьевич стеснялся полагающихся ему льгот и никогда ими не пользовался: наряду со всеми выстаивал очереди в магазинах, ездил в общественном транспорте без привилегий», — писал в воспоминаниях его родственник, Николай Блажкив.
Умер Герой СССР в 1984 году. Он похоронен на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге. Если вам что-либо известно о похищении и возможной перепродаже его медали, позвоните по телефону доверия ГУ МВД: 8 (343) 358-71-61.
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