При каких морозах отменяют уроки в школах Екатеринбурга и Свердловской области

В Екатеринбурге не отменят занятия в школах из-за морозов

19 февраля 2025 в 13:04 Размер текста - 17 +

Решение об отмене занятий в других населенных пунктах будут принимать на местном уровне Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге в ближайшие дни не планируют отменять школьные занятия, так как температура воздуха не достигнет показателей, при которых можно переводить на дистанционное обучение. Информацию об этом URA.RU подтвердили в департаменте образования городской администрации. По данным Уральского гидрометцентра, в уральской столице в четверг, 20 февраля, ночью температура может опуститься до -24 градусов. Днем будет около -10. В пятницу, 21 февраля, ночью похолодает до -23. Днем потеплеет примерно до -9. Ветер в эти дни будет слабым, а снег не ожидается. Учащиеся 1-4 классов могут не идти в школу при температуре -28 без ветра и -25 с ветром (не менее четырех метров в секунду). Ученики 5-9 классов могут не ходить на занятия, если похолодает до -30 градусов без ветра или -28 с ветром. Подростки из 10-11 классов могут остаться дома, если на улице будет -32 градуса без ветра или -30 с ветром. Эти правила остаются актуальными на текущее время. При этом к ночи 20 февраля в регионе местами морозы усилятся до -29 градусов. «Решение об отмене занятий в связи с низкими температурами и погодными условиями принимается самостоятельно управлением образования каждого муниципалитета», — рассказали агентству в областном департаменте информационной политики со ссылкой на свердловское министерство образования и молодежной политики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в ближайшие дни не планируют отменять школьные занятия, так как температура воздуха не достигнет показателей, при которых можно переводить на дистанционное обучение. Информацию об этом URA.RU подтвердили в департаменте образования городской администрации. По данным Уральского гидрометцентра, в уральской столице в четверг, 20 февраля, ночью температура может опуститься до -24 градусов. Днем будет около -10. В пятницу, 21 февраля, ночью похолодает до -23. Днем потеплеет примерно до -9. Ветер в эти дни будет слабым, а снег не ожидается. Учащиеся 1-4 классов могут не идти в школу при температуре -28 без ветра и -25 с ветром (не менее четырех метров в секунду). Ученики 5-9 классов могут не ходить на занятия, если похолодает до -30 градусов без ветра или -28 с ветром. Подростки из 10-11 классов могут остаться дома, если на улице будет -32 градуса без ветра или -30 с ветром. Эти правила остаются актуальными на текущее время. При этом к ночи 20 февраля в регионе местами морозы усилятся до -29 градусов. «Решение об отмене занятий в связи с низкими температурами и погодными условиями принимается самостоятельно управлением образования каждого муниципалитета», — рассказали агентству в областном департаменте информационной политики со ссылкой на свердловское министерство образования и молодежной политики.