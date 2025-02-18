18 февраля 2025

Сенатор Шептий вернулся в альма-матер. Фото

Сенатор Виктор Шептий поучаствовал в презентации книги о праве в УрГЮУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Виктор Шептий стал одним из высокопоставленных гостей презентации (архивное фото)
Виктор Шептий стал одним из высокопоставленных гостей презентации (архивное фото) Фото:

Член Совета Федерации от Свердловской области Виктор Шептий посетил презентацию книги «На пути к сверхдержаве», которую написал свердловский депутат Госдумы Павел Крашенинников. Для сенатора это стало возвращением в родной Уральский государственный юридический университет имени Венимаина Яковлева (УрГЮУ).

«В родном для меня Уральском государственном юридическом университете имени Вениамина Яковлева состоялась презентация новой книги депутата Госдумы Павла Крашенинникова — выпускника той же альма-матер. „На пути к сверхдержаве. Государство и право во времена войны и мира (1939 — 1953)“ — седьмая книга цикла автора, особенно актуальная в год 80-летия Великой Победы», — написал Шептий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он порекомендовал всем прочитать эту книгу и другие из цикла о праве, написанные Крашенинниковым. По его словам, в ней отображается период 1930–1950-х годов, возрождения и укрепления державы на мировой арене, коррелирующий с нынешним временем. Виктор Шептий поблагодарил автора за работу над книгой и получил автограф на своем экземпляре.

Презентация книги вызвала большой интерес не только у студентов вуза, но и высших лиц Екатеринбурга и Свердловской области. На презентацию пришли мэр столицы Урала Алексей Орлов, спикер гордумы Анна Гурарий и спикер регионального заксобрания Людмила Бабушкина. Главными гостями стали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, которым дали выступить с речью.

Сенатор Шептий получил автограф от автора — депутата ГД Павла Крашенинникова
Сенатор Шептий получил автограф от автора — депутата ГД Павла Крашенинникова
Фото:
Виктор Шептий (второй слева) сходил на презентацию книги в УрГЮУ
Виктор Шептий (второй слева) сходил на презентацию книги в УрГЮУ
Фото:

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Член Совета Федерации от Свердловской области Виктор Шептий посетил презентацию книги «На пути к сверхдержаве», которую написал свердловский депутат Госдумы Павел Крашенинников. Для сенатора это стало возвращением в родной Уральский государственный юридический университет имени Венимаина Яковлева (УрГЮУ). «В родном для меня Уральском государственном юридическом университете имени Вениамина Яковлева состоялась презентация новой книги депутата Госдумы Павла Крашенинникова — выпускника той же альма-матер. „На пути к сверхдержаве. Государство и право во времена войны и мира (1939 — 1953)“ — седьмая книга цикла автора, особенно актуальная в год 80-летия Великой Победы», — написал Шептий на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он порекомендовал всем прочитать эту книгу и другие из цикла о праве, написанные Крашенинниковым. По его словам, в ней отображается период 1930–1950-х годов, возрождения и укрепления державы на мировой арене, коррелирующий с нынешним временем. Виктор Шептий поблагодарил автора за работу над книгой и получил автограф на своем экземпляре. Презентация книги вызвала большой интерес не только у студентов вуза, но и высших лиц Екатеринбурга и Свердловской области. На презентацию пришли мэр столицы Урала Алексей Орлов, спикер гордумы Анна Гурарий и спикер регионального заксобрания Людмила Бабушкина. Главными гостями стали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, которым дали выступить с речью.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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