Экс-замначальника свердловского СК вышел на свободу

19 февраля 2025 в 15:12 Размер текста - 17 +

Михаилу Бусылко предстоит выплатить 2,5 млн рублей штрафа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Судебная коллегия по уголовным делам Свердловского облсуда изменила меру наказания бывшему первому заместителю руководителя СУ СК региона Михаилу Бусылко, освободив его из-под стражи. Такое решение основано на том, что он уже отбыл назначенный срок, учитывая время, проведенное под домашним арестом и в СИЗО, рассказали URA.RU в пресс-службе инстанции. «Суд зачел периоды, которые осужденный провел под домашним арестом и под стражей. В связи с тем, что назначенный судом срок осужденный фактически отбыл, Бусылко освобожден из-под стражи», — говорится в сообщении. По итогам апелляции бывшего статусного силовика вновь обвинили в даче взятки, назначив четыре года и десять месяцев лишения свободы. Его также обязали выплатить 2,5 миллиона рублей штрафа, лишили звания полковника юстиции и запретили занимать должности на госслужбе. Вместе с этим суд смягчил наказание двум другим фигурантам дела — экс-заместителю прокурора Свердловской области Дмитрию Чуличкову и адвокату Владиславу Вострецову. Первому назначили семь лет лишения свободы со штрафом в 2,5 млн рублей, а второму — шесть лет и четыре месяца с аналогичным штрафом. Силовики задержали Бусылко и Чуличкова по подозрению во взяточничестве в 2019 году. По версии следствия, вдвоем они получили около двух млн рублей за помощь в возобновлении расследования дела о хищении активов уральского предприятия. Деньги им передал Вострецов. В августе 2021 года Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил Бусылко к 8,6 годам колонии строгого режима, Чуличкова — к девяти, а Вострецова — к 9,6 годам. Затем Седьмой кассационный суд Челябинска отменил приговор и направил дело на повторное рассмотрение. По данным URA.RU, фигуранты заявили, что оговорили друг друга под давлением. В ноябре 2023 года Ленинский райсуд вынес новый приговор. Чуличкову назначили наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет и четыре месяца в колонии строгого режима. Бусылко получил восемь лет и три месяца, Вострецов — 8,7 лет. Бывших силовиков признали виновными в получении взятки в особо крупном размере, а адвоката — в посредничестве во взяточничестве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Судебная коллегия по уголовным делам Свердловского облсуда изменила меру наказания бывшему первому заместителю руководителя СУ СК региона Михаилу Бусылко, освободив его из-под стражи. Такое решение основано на том, что он уже отбыл назначенный срок, учитывая время, проведенное под домашним арестом и в СИЗО, рассказали URA.RU в пресс-службе инстанции. «Суд зачел периоды, которые осужденный провел под домашним арестом и под стражей. В связи с тем, что назначенный судом срок осужденный фактически отбыл, Бусылко освобожден из-под стражи», — говорится в сообщении. По итогам апелляции бывшего статусного силовика вновь обвинили в даче взятки, назначив четыре года и десять месяцев лишения свободы. Его также обязали выплатить 2,5 миллиона рублей штрафа, лишили звания полковника юстиции и запретили занимать должности на госслужбе. Вместе с этим суд смягчил наказание двум другим фигурантам дела — экс-заместителю прокурора Свердловской области Дмитрию Чуличкову и адвокату Владиславу Вострецову. Первому назначили семь лет лишения свободы со штрафом в 2,5 млн рублей, а второму — шесть лет и четыре месяца с аналогичным штрафом. Силовики задержали Бусылко и Чуличкова по подозрению во взяточничестве в 2019 году. По версии следствия, вдвоем они получили около двух млн рублей за помощь в возобновлении расследования дела о хищении активов уральского предприятия. Деньги им передал Вострецов. В августе 2021 года Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил Бусылко к 8,6 годам колонии строгого режима, Чуличкова — к девяти, а Вострецова — к 9,6 годам. Затем Седьмой кассационный суд Челябинска отменил приговор и направил дело на повторное рассмотрение. По данным URA.RU, фигуранты заявили, что оговорили друг друга под давлением. В ноябре 2023 года Ленинский райсуд вынес новый приговор. Чуличкову назначили наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет и четыре месяца в колонии строгого режима. Бусылко получил восемь лет и три месяца, Вострецов — 8,7 лет. Бывших силовиков признали виновными в получении взятки в особо крупном размере, а адвоката — в посредничестве во взяточничестве.