Свердловчане массово скупают популярный индийский сироп от кашля

Индийский сироп от кашля «Джосет» набирает популярность в Свердловской области

19 февраля 2025 в 08:33 Размер текста - 17 +

В аптеках скупают «Джосет» (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Свердловской области вырос спрос на сироп «Джосет» из-за подъема заболеваемости ОРВИ, а также острых и хронических бронхолегочных заболеваний (бронхиальная астма, бронхит, трахеобронхит, пневмония), сопровождающихся затруднением отхождения мокроты. Об этом URA.RU сообщили сотрудники аптечных сетей. Препарат производит индийский фармгигант Takeda Pharmaceutical. «На фоне подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями, особенно среди детей дошкольного возраста, вполне закономерно формирование повышенного спроса на лекарственные средства для лечения кашля. В последнее время отмечается интересная тенденция, когда врачи все чаще рекомендуют препарат „Джосет“ в качестве альтернативы популярным противокашлевым средствам. Этот факт, несмотря на наличие на рынке более доступных дженериков, приводит к увеличению объема продаж „Джосета“», — отметила первая собеседница агентства Ирина. По словам второго собеседника Олега, который больше 10 лет работает в одной из самых популярных аптечных сетей Екатеринбурга, препарат «Джосет» занимает особое место на рынке благодаря своему статусу оригинального лекарственного средства с подтвержденной эффективностью, предлагаемого по конкурентоспособной цене. Этот фактор, по его мнению, делает медикамент привлекательным выбором для врачей, назначающих лечение, и для пациентов, ищущих надежное и доступное средство для облегчения симптомов кашля. «Несмотря на то что „Джосет“ не всегда является препаратом первого выбора среди врачей, он рассматривается как жизнеспособная альтернатива, сочетающая в себе эффективность и оригинальность при разумной стоимости», — заявила аптекарь Елена. Специалист также отметила, что устойчивый спрос на индийское лекарство, по ее мнению, напрямую связан с сезонными всплесками респираторных заболеваний, что является ожидаемой тенденцией для препаратов данного фармакологического профиля. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области зафиксирован рост числа случаев ОРВИ на 7,7%, составив за прошлую неделю 35,6 тысячи человек. Это больше, чем данные предыдущей недели. Основная часть заболевших — дети. В рамках лабораторного мониторинга, который проводился для отслеживания активности возбудителей ОРВИ, были выявлены различные типы вирусов. Среди них — вирусы гриппа А и В, риновирусы, сезонные коронавирусы, вирус SARS-CoV-2, аденовирусы, РС-вирусы, бокавирусы и метапневмовирусы, а также вирусы парагриппа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области вырос спрос на сироп «Джосет» из-за подъема заболеваемости ОРВИ, а также острых и хронических бронхолегочных заболеваний (бронхиальная астма, бронхит, трахеобронхит, пневмония), сопровождающихся затруднением отхождения мокроты. Об этом URA.RU сообщили сотрудники аптечных сетей. Препарат производит индийский фармгигант Takeda Pharmaceutical. «На фоне подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями, особенно среди детей дошкольного возраста, вполне закономерно формирование повышенного спроса на лекарственные средства для лечения кашля. В последнее время отмечается интересная тенденция, когда врачи все чаще рекомендуют препарат „Джосет“ в качестве альтернативы популярным противокашлевым средствам. Этот факт, несмотря на наличие на рынке более доступных дженериков, приводит к увеличению объема продаж „Джосета“», — отметила первая собеседница агентства Ирина. По словам второго собеседника Олега, который больше 10 лет работает в одной из самых популярных аптечных сетей Екатеринбурга, препарат «Джосет» занимает особое место на рынке благодаря своему статусу оригинального лекарственного средства с подтвержденной эффективностью, предлагаемого по конкурентоспособной цене. Этот фактор, по его мнению, делает медикамент привлекательным выбором для врачей, назначающих лечение, и для пациентов, ищущих надежное и доступное средство для облегчения симптомов кашля. «Несмотря на то что „Джосет“ не всегда является препаратом первого выбора среди врачей, он рассматривается как жизнеспособная альтернатива, сочетающая в себе эффективность и оригинальность при разумной стоимости», — заявила аптекарь Елена. Специалист также отметила, что устойчивый спрос на индийское лекарство, по ее мнению, напрямую связан с сезонными всплесками респираторных заболеваний, что является ожидаемой тенденцией для препаратов данного фармакологического профиля. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области зафиксирован рост числа случаев ОРВИ на 7,7%, составив за прошлую неделю 35,6 тысячи человек. Это больше, чем данные предыдущей недели. Основная часть заболевших — дети. В рамках лабораторного мониторинга, который проводился для отслеживания активности возбудителей ОРВИ, были выявлены различные типы вирусов. Среди них — вирусы гриппа А и В, риновирусы, сезонные коронавирусы, вирус SARS-CoV-2, аденовирусы, РС-вирусы, бокавирусы и метапневмовирусы, а также вирусы парагриппа.