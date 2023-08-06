06 августа 2023

В Пермском крае на турбазе погиб отец троих детей

В Пермском крае под Александровском мужчина погиб, разбившись о скалы
© Служба новостей «URA.RU»
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Природа и туризм в Пермском крае. Пермь, палатка, природа, костер в лесу, туристический лагерь, стоянка туристов
Палаточный лагерь стоял на краю обрыва Фото:

Тело жителя Кунгура (Пермский край) Димитрия Азанова нашли на территории туристической базы в Александровском районе на Голубых озерах. По одной из версий, отец троих детей ночью упал с обрыва и разбился о скалы, рассказала его супруга Альфира журналистам.

«Я спустилась к берегу и увидела, как у палатки на краю обрыва стоят две девушки и смотрят вниз. Я сразу все поняла, бросилась к месту и увидела тело супруга», — цитирует «КП-Пермь» Альфиру. Без отца остались трое детей.

При этом женщина допускает и криминальную версию гибели супруга — он в тот вечер он выпивал с незнакомыми. Даже если криминала в истории нет, Альфира намерена судиться с турбазой. По ее словам, если бы у обрыва было ограждение, то ЧП бы не произошло.

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Тело жителя Кунгура (Пермский край) Димитрия Азанова нашли на территории туристической базы в Александровском районе на Голубых озерах. По одной из версий, отец троих детей ночью упал с обрыва и разбился о скалы, рассказала его супруга Альфира журналистам. «Я спустилась к берегу и увидела, как у палатки на краю обрыва стоят две девушки и смотрят вниз. Я сразу все поняла, бросилась к месту и увидела тело супруга», — цитирует «КП-Пермь» Альфиру. Без отца остались трое детей. При этом женщина допускает и криминальную версию гибели супруга — он в тот вечер он выпивал с незнакомыми. Даже если криминала в истории нет, Альфира намерена судиться с турбазой. По ее словам, если бы у обрыва было ограждение, то ЧП бы не произошло.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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