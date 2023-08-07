Регион накрыло непогодой вечером 7 августа
Шквалистый ветер обрушил деревья на машины пермяков. Последствиями непогоды поделились жители Пермского края в соцсетях и мессенджерах вечером 7 августа.
«Сильный ветер в Перми. Три машины — в хлам», — передает telegram-канал «Пермь Live».
О поврежденных дорожках и газоне в сквере также рассказывали жители Добрянки. Там ветер вырвал деревья с корнем. Власти округа опубликовали фото разрушений, пообещав провести ремонт на территории.
В добрянском сквере молодые деревья были вырваны с корнем
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