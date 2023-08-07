07 августа 2023

В Перми шквалистый ветер повалил деревья на автомобили. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, ветер, гроза, непогода, тучи, ливень, дождь
Регион накрыло непогодой вечером 7 августа Фото:

Шквалистый ветер обрушил деревья на машины пермяков. Последствиями непогоды поделились жители Пермского края в соцсетях и мессенджерах вечером 7 августа.

«Сильный ветер в Перми. Три машины — в хлам», — передает telegram-канал «Пермь Live».

О поврежденных дорожках и газоне в сквере также рассказывали жители Добрянки. Там ветер вырвал деревья с корнем. Власти округа опубликовали фото разрушений, пообещав провести ремонт на территории.

В добрянском сквере молодые деревья были вырваны с корнем
В добрянском сквере молодые деревья были вырваны с корнем
Фото:

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Шквалистый ветер обрушил деревья на машины пермяков. Последствиями непогоды поделились жители Пермского края в соцсетях и мессенджерах вечером 7 августа. «Сильный ветер в Перми. Три машины — в хлам», — передает telegram-канал «Пермь Live». О поврежденных дорожках и газоне в сквере также рассказывали жители Добрянки. Там ветер вырвал деревья с корнем. Власти округа опубликовали фото разрушений, пообещав провести ремонт на территории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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