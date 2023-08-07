Из программы 300-летия Екатеринбурга вычеркнули авиашоу и фестиваль фейерверков

08 августа 2023 в 12:21 Размер текста - 17 +

От масштабных шоу с самолетами и фейерверками отказались Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Екатеринбург празднует 300-летие Обещанные год назад авиашоу, фестиваль фейерверков и шоу гигантских кукол-марионеток оказались вычеркнуты из программы празднования 300-летия Екатеринбурга. Многие из мероприятий трансформировались в иные формы развлечений, а от некоторых решили отказаться совсем. Об этом заявил начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков. «Программа меняется, марионетки трансформировались в фестиваль „Лица улиц“, частично там будет представлен марионеточный театр и театр на ходулях. Что касается авиашоу, то, нет, его не будет, вместо этого будет много всего другого. Фейерверки, как идея фестиваля — это длинная история по времени, вместо приглашения других команд было принято решение об устройстве мэппинга и мультимедийного перфоманса, которые будут прологом праздничного фейерверка», — сообщил Марков на пресс-конференции в ТАСС. В 2022 году на площадке международной промышленной выставки «Иннопром» Марков анонсировал, что на юбилее города предполагается проведение авиашоу, фестиваля фейерверков, шоу гигантских кукол-марионеток. Также планировали создать 50-метровые голограммы на городском пруду и установить интерактивные фигуры высотой в 12 метров, которыми смогут управлять гуляющие.

Обещанные год назад авиашоу, фестиваль фейерверков и шоу гигантских кукол-марионеток оказались вычеркнуты из программы празднования 300-летия Екатеринбурга. Многие из мероприятий трансформировались в иные формы развлечений, а от некоторых решили отказаться совсем. Об этом заявил начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков. «Программа меняется, марионетки трансформировались в фестиваль „Лица улиц“, частично там будет представлен марионеточный театр и театр на ходулях. Что касается авиашоу, то, нет, его не будет, вместо этого будет много всего другого. Фейерверки, как идея фестиваля — это длинная история по времени, вместо приглашения других команд было принято решение об устройстве мэппинга и мультимедийного перфоманса, которые будут прологом праздничного фейерверка», — сообщил Марков на пресс-конференции в ТАСС. В 2022 году на площадке международной промышленной выставки «Иннопром» Марков анонсировал, что на юбилее города предполагается проведение авиашоу, фестиваля фейерверков, шоу гигантских кукол-марионеток. Также планировали создать 50-метровые голограммы на городском пруду и установить интерактивные фигуры высотой в 12 метров, которыми смогут управлять гуляющие.