07 августа 2023

Из программы 300-летия Екатеринбурга вычеркнули авиашоу и фестиваль фейерверков

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Салют День победы. Екатеринбург, салют, фейерверк, салют победы, салют 9 мая
От масштабных шоу с самолетами и фейерверками отказались Фото:
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Екатеринбург празднует 300-летие

Обещанные год назад авиашоу, фестиваль фейерверков и шоу гигантских кукол-марионеток оказались вычеркнуты из программы празднования 300-летия Екатеринбурга. Многие из мероприятий трансформировались в иные формы развлечений, а от некоторых решили отказаться совсем. Об этом заявил начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков.

«Программа меняется, марионетки трансформировались в фестиваль „Лица улиц“, частично там будет представлен марионеточный театр и театр на ходулях. Что касается авиашоу, то, нет, его не будет, вместо этого будет много всего другого. Фейерверки, как идея фестиваля — это длинная история по времени, вместо приглашения других команд было принято решение об устройстве мэппинга и мультимедийного перфоманса, которые будут прологом праздничного фейерверка», — сообщил Марков на пресс-конференции в ТАСС.

В 2022 году на площадке международной промышленной выставки «Иннопром» Марков анонсировал, что на юбилее города предполагается проведение авиашоу, фестиваля фейерверков, шоу гигантских кукол-марионеток. Также планировали создать 50-метровые голограммы на городском пруду и установить интерактивные фигуры высотой в 12 метров, которыми смогут управлять гуляющие.

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Обещанные год назад авиашоу, фестиваль фейерверков и шоу гигантских кукол-марионеток оказались вычеркнуты из программы празднования 300-летия Екатеринбурга. Многие из мероприятий трансформировались в иные формы развлечений, а от некоторых решили отказаться совсем. Об этом заявил начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков. «Программа меняется, марионетки трансформировались в фестиваль „Лица улиц“, частично там будет представлен марионеточный театр и театр на ходулях. Что касается авиашоу, то, нет, его не будет, вместо этого будет много всего другого. Фейерверки, как идея фестиваля — это длинная история по времени, вместо приглашения других команд было принято решение об устройстве мэппинга и мультимедийного перфоманса, которые будут прологом праздничного фейерверка», — сообщил Марков на пресс-конференции в ТАСС. В 2022 году на площадке международной промышленной выставки «Иннопром» Марков анонсировал, что на юбилее города предполагается проведение авиашоу, фестиваля фейерверков, шоу гигантских кукол-марионеток. Также планировали создать 50-метровые голограммы на городском пруду и установить интерактивные фигуры высотой в 12 метров, которыми смогут управлять гуляющие.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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