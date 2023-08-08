Челябинцы пожаловались на зуд после купания в озере Увильды. Фото

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«Путинский» пляж на озере Смолино. Челябинск, вода, купающиеся, купание, лето, жара, отдых на воде, пляж, водоем, плавание, прыжок в воду
У отдыхающих с зудом, которые плавали вдали от берега, не появилось сыпи Фото:

Челябинцы пожаловались на зуд и сыпь после купания в озере Увильды (Аргаяшский район). В день поездки у туристов начался сильный зуд, на следующий день на детях обнаружили сыпь.

«Искупались в Увильдах: был ужасный зуд, пили обезболивающие. Проснулись все в сыпи», — передает слова подписчицы паблик «Агентство чрезвычайных новостей» в соцсети «ВКонтакте».

В посте отметили, что жалобы на зуд были и у детей из соседних палаток. Взрослые, которые купались вдали от берега проснулись утром без изменений кожи. Высыпания появились только на детях, находившихся вблизи береговой линии.

URA.RU направило официальный запрос в минэкологии региона. Ответ будет опубликован после получения.

Менее чем спустя сутки после купания у детей появилась сильная сыпь
Менее чем спустя сутки после купания у детей появилась сильная сыпь

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Челябинцы пожаловались на зуд и сыпь после купания в озере Увильды (Аргаяшский район). В день поездки у туристов начался сильный зуд, на следующий день на детях обнаружили сыпь. «Искупались в Увильдах: был ужасный зуд, пили обезболивающие. Проснулись все в сыпи», — передает слова подписчицы паблик «Агентство чрезвычайных новостей» в соцсети «ВКонтакте». В посте отметили, что жалобы на зуд были и у детей из соседних палаток. Взрослые, которые купались вдали от берега проснулись утром без изменений кожи. Высыпания появились только на детях, находившихся вблизи береговой линии. URA.RU направило официальный запрос в минэкологии региона. Ответ будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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