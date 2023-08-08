Челябинцы пожаловались на зуд и сыпь после купания в озере Увильды (Аргаяшский район). В день поездки у туристов начался сильный зуд, на следующий день на детях обнаружили сыпь.
«Искупались в Увильдах: был ужасный зуд, пили обезболивающие. Проснулись все в сыпи», — передает слова подписчицы паблик «Агентство чрезвычайных новостей» в соцсети «ВКонтакте».
В посте отметили, что жалобы на зуд были и у детей из соседних палаток. Взрослые, которые купались вдали от берега проснулись утром без изменений кожи. Высыпания появились только на детях, находившихся вблизи береговой линии.
URA.RU направило официальный запрос в минэкологии региона. Ответ будет опубликован после получения.
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