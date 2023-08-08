СК возбудил дело после гибели рабочего под завалами на свердловском заводе

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Виды Краснотурьинска. Краснотурьинск, русал, баз, богословский алюминиевый завод
Следователи будут выяснять обстоятельства случившегося в рамках уголовного дела о нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека Фото:

Уголовное дело из-за нарушения правил безопасности, повлекшего по неосторожности смерть человека, возбудили в Свердловской области. Речь идет об обрушении трубы на Богословском алюминиевом заводе (БАЗ, принадлежит компании «Русал») в Краснотурьинске, во время которого два рабочих пострадали, еще один погиб под завалами. Об этом сообщает СУ СКР по Свердловской области в telegram-канале.

«В Свердловской области по сообщению о травмировании на территории бывшего электролизного цеха промышленного предприятия нескольких человек, один из которых скончался, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — рассказали в СК.

Обрушение в неэксплуатируемом цехе БАЗ произошло днем 7 августа. Двое рабочих, выполнявших демонтаж трубы, были госпитализированы. Тело третьего рабочего нашли под завалами. Проверку также ведет прокуратура.

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Уголовное дело из-за нарушения правил безопасности, повлекшего по неосторожности смерть человека, возбудили в Свердловской области. Речь идет об обрушении трубы на Богословском алюминиевом заводе (БАЗ, принадлежит компании «Русал») в Краснотурьинске, во время которого два рабочих пострадали, еще один погиб под завалами. Об этом сообщает СУ СКР по Свердловской области в telegram-канале. «В Свердловской области по сообщению о травмировании на территории бывшего электролизного цеха промышленного предприятия нескольких человек, один из которых скончался, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — рассказали в СК. Обрушение в неэксплуатируемом цехе БАЗ произошло днем 7 августа. Двое рабочих, выполнявших демонтаж трубы, были госпитализированы. Тело третьего рабочего нашли под завалами. Проверку также ведет прокуратура.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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