СК возбудил дело после гибели рабочего под завалами на свердловском заводе

08 августа 2023 в 16:59 Размер текста - 17 +

Следователи будут выяснять обстоятельства случившегося в рамках уголовного дела о нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уголовное дело из-за нарушения правил безопасности, повлекшего по неосторожности смерть человека, возбудили в Свердловской области. Речь идет об обрушении трубы на Богословском алюминиевом заводе (БАЗ, принадлежит компании «Русал») в Краснотурьинске, во время которого два рабочих пострадали, еще один погиб под завалами. Об этом сообщает СУ СКР по Свердловской области в telegram-канале. «В Свердловской области по сообщению о травмировании на территории бывшего электролизного цеха промышленного предприятия нескольких человек, один из которых скончался, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — рассказали в СК. Обрушение в неэксплуатируемом цехе БАЗ произошло днем 7 августа. Двое рабочих, выполнявших демонтаж трубы, были госпитализированы. Тело третьего рабочего нашли под завалами. Проверку также ведет прокуратура.

Уголовное дело из-за нарушения правил безопасности, повлекшего по неосторожности смерть человека, возбудили в Свердловской области. Речь идет об обрушении трубы на Богословском алюминиевом заводе (БАЗ, принадлежит компании «Русал») в Краснотурьинске, во время которого два рабочих пострадали, еще один погиб под завалами. Об этом сообщает СУ СКР по Свердловской области в telegram-канале. «В Свердловской области по сообщению о травмировании на территории бывшего электролизного цеха промышленного предприятия нескольких человек, один из которых скончался, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — рассказали в СК. Обрушение в неэксплуатируемом цехе БАЗ произошло днем 7 августа. Двое рабочих, выполнявших демонтаж трубы, были госпитализированы. Тело третьего рабочего нашли под завалами. Проверку также ведет прокуратура.