Мэрия в ХМАО придумала, как обходить запрет Путина на покупку иномарок

Мэрия Сургутского района придумала способ обойти запрет Путина на приобретение иномарок

08 августа 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Кроссовер EXEED TXL стоимостью 4,6 млн рублей появится в гараже мэрии Сургутского района Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэрия Сургутского района придумала способ обойти запрет президента РФ Владимира Путина на приобретение иномарок для муниципальных гаражей. Вместо покупки чиновники решили брать авто в лизинг. На сайте госзакупок размещена заявка на оказание услуг по финансовой аренде китайского кроссовера EXEED TXL с двигателем 1,6 л и роботизированной КПП для районных чиновников с минимальной ценой контракта в 4,6 млн рублей. «Вместо покупки отечественного „УАЗика“ в экспедиционной комплектации стоимостью два раза дешевле мэрия предпочла переплату по лизингу за авто из дружественного Китая. При этом после публичного призыва президента отказаться от иномарок югорские чиновники отменять закупку не стали», — сообщает инсайдер. В пресс-службе администрации Сургутского района журналисту агентства заявили, что подобную закупку им согласовал Минпромторг. А выбор транспорта объясняется особыми условиями эксплуатации. «С учетом износа подвижного состава и невозможностью приобретения ТС (ограничения, установленные для регионов), отвечающего характеристикам проходимости и повышенной сложности режима эксплуатации (удаленность поселений до 300 км, с учетом работы на местности доходит эксплуатация до 700 км в сутки одного ТС), избран способ обеспечения транспортного обслуживания органа — лизинг. Все распоряжения президента будут исполняться. Сургутский район, как и все муниципалитеты, ждет инструкций, и готов делать заказы по критериям, которые будут установлены», — прокомментировали в мэрии. Ранее URA.RU писало о том, что силовики предъявили претензии администрации района за дорогие иномарки для чиновников. Восемь автомобилей Nissan Murano обошлись в 2018 году местному бюджету в 20 миллионов рублей Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэрия Сургутского района придумала способ обойти запрет президента РФ Владимира Путина на приобретение иномарок для муниципальных гаражей. Вместо покупки чиновники решили брать авто в лизинг. На сайте госзакупок размещена заявка на оказание услуг по финансовой аренде китайского кроссовера EXEED TXL с двигателем 1,6 л и роботизированной КПП для районных чиновников с минимальной ценой контракта в 4,6 млн рублей. «Вместо покупки отечественного „УАЗика“ в экспедиционной комплектации стоимостью два раза дешевле мэрия предпочла переплату по лизингу за авто из дружественного Китая. При этом после публичного призыва президента отказаться от иномарок югорские чиновники отменять закупку не стали», — сообщает инсайдер. В пресс-службе администрации Сургутского района журналисту агентства заявили, что подобную закупку им согласовал Минпромторг. А выбор транспорта объясняется особыми условиями эксплуатации. «С учетом износа подвижного состава и невозможностью приобретения ТС (ограничения, установленные для регионов), отвечающего характеристикам проходимости и повышенной сложности режима эксплуатации (удаленность поселений до 300 км, с учетом работы на местности доходит эксплуатация до 700 км в сутки одного ТС), избран способ обеспечения транспортного обслуживания органа — лизинг. Все распоряжения президента будут исполняться. Сургутский район, как и все муниципалитеты, ждет инструкций, и готов делать заказы по критериям, которые будут установлены», — прокомментировали в мэрии. Ранее URA.RU писало о том, что силовики предъявили претензии администрации района за дорогие иномарки для чиновников. Восемь автомобилей Nissan Murano обошлись в 2018 году местному бюджету в 20 миллионов рублей