08 августа 2023

В Копейске после ливня из-под земли забил гейзер. Видео

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Последствия ливня в Челябинске, ливневая канализация, ливневка
Парковку возле ТРК «Слава» регулярно затапливает после дождя Фото:

В Копейске (Челябинская область) после ливня из-под земли на парковке возле торгового-развлекательного комплекса «Слава» забил гейзер. Очевидцы сняли его на видео.

«На парковке „Славы“ гейзер воды [бьет] прямо из асфальта», — написал очевидец в паблике «Инцидент Копейск» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях горожане пишут, что парковку возле ТРК регулярно затапливает после дождей.

Ливень с грозой обрушились на Челябинск и Копейск вечером во вторник. Синоптики предупреждали, что дождливая погода продержится в регионе до 9 августа.

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В Копейске (Челябинская область) после ливня из-под земли на парковке возле торгового-развлекательного комплекса «Слава» забил гейзер. Очевидцы сняли его на видео. «На парковке „Славы“ гейзер воды [бьет] прямо из асфальта», — написал очевидец в паблике «Инцидент Копейск» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях горожане пишут, что парковку возле ТРК регулярно затапливает после дождей. Ливень с грозой обрушились на Челябинск и Копейск вечером во вторник. Синоптики предупреждали, что дождливая погода продержится в регионе до 9 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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