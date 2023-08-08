В Копейске после ливня из-под земли забил гейзер. Видео

09 августа 2023 в 01:44 Размер текста - 17 +

Парковку возле ТРК «Слава» регулярно затапливает после дождя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Копейске (Челябинская область) после ливня из-под земли на парковке возле торгового-развлекательного комплекса «Слава» забил гейзер. Очевидцы сняли его на видео. «На парковке „Славы“ гейзер воды [бьет] прямо из асфальта», — написал очевидец в паблике «Инцидент Копейск» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях горожане пишут, что парковку возле ТРК регулярно затапливает после дождей. Ливень с грозой обрушились на Челябинск и Копейск вечером во вторник. Синоптики предупреждали, что дождливая погода продержится в регионе до 9 августа.

В Копейске (Челябинская область) после ливня из-под земли на парковке возле торгового-развлекательного комплекса «Слава» забил гейзер. Очевидцы сняли его на видео. «На парковке „Славы“ гейзер воды [бьет] прямо из асфальта», — написал очевидец в паблике «Инцидент Копейск» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях горожане пишут, что парковку возле ТРК регулярно затапливает после дождей. Ливень с грозой обрушились на Челябинск и Копейск вечером во вторник. Синоптики предупреждали, что дождливая погода продержится в регионе до 9 августа.