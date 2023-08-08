Парковку возле ТРК «Слава» регулярно затапливает после дождя
В Копейске (Челябинская область) после ливня из-под земли на парковке возле торгового-развлекательного комплекса «Слава» забил гейзер. Очевидцы сняли его на видео.
«На парковке „Славы“ гейзер воды [бьет] прямо из асфальта», — написал очевидец в паблике «Инцидент Копейск» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях горожане пишут, что парковку возле ТРК регулярно затапливает после дождей.
Ливень с грозой обрушились на Челябинск и Копейск вечером во вторник. Синоптики предупреждали, что дождливая погода продержится в регионе до 9 августа.
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