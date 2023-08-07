Челябинские синоптики предупредили о ливнях с грозами и шквалистом ветре

Ливни и сильный дождь продлятся в регионе до 9 августа
В Челябинской области с 8 по 9 августа ожидаются сильные ливни, грозы и ураганный ветер. Об этом URA.RU сообщили в региональном ЦГМС.
«8 и 9 августа в Челябинской области сохраняются сильные ливни и продолжительные очень сильные дожди. В регионе также ожидаются местами крупный град, грозы и шквалистый ветер до 25 метров в секунду», — заявили в гидрометцентре.
Грозы с градом и ураган в регионе начались 7 августа. Синоптики предупредили челябинцев, что непогода может закончиться 8 августа днем. При этом вероятность продолжения ливней и гроз не исключалась.
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