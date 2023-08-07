Челябинские синоптики предупредили о ливнях с грозами и шквалистом ветре 08 августа 2023 в 13:31 Размер текста - 17 + Ливни и сильный дождь продлятся в регионе до 9 августа Фото: Альбина Золотухина © URA.RU В Челябинской области с 8 по 9 августа ожидаются сильные ливни, грозы и ураганный ветер. Об этом URA.RU сообщили в региональном ЦГМС. «8 и 9 августа в Челябинской области сохраняются сильные ливни и продолжительные очень сильные дожди. В регионе также ожидаются местами крупный град, грозы и шквалистый ветер до 25 метров в секунду», — заявили в гидрометцентре. Грозы с градом и ураган в регионе начались 7 августа. Синоптики предупредили челябинцев, что непогода может закончиться 8 августа днем. При этом вероятность продолжения ливней и гроз не исключалась. В Челябинской области с 8 по 9 августа ожидаются сильные ливни, грозы и ураганный ветер. Об этом URA.RU сообщили в региональном ЦГМС. «8 и 9 августа в Челябинской области сохраняются сильные ливни и продолжительные очень сильные дожди. В регионе также ожидаются местами крупный град, грозы и шквалистый ветер до 25 метров в секунду», — заявили в гидрометцентре. Грозы с градом и ураган в регионе начались 7 августа. Синоптики предупредили челябинцев, что непогода может закончиться 8 августа днем. При этом вероятность продолжения ливней и гроз не исключалась. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям