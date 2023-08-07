07 августа 2023

Челябинские синоптики предупредили о ливнях с грозами и шквалистом ветре

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ливень. Челябинск., потоп
Ливни и сильный дождь продлятся в регионе до 9 августа Фото:

В Челябинской области с 8 по 9 августа ожидаются сильные ливни, грозы и ураганный ветер. Об этом URA.RU сообщили в региональном ЦГМС.

«8 и 9 августа в Челябинской области сохраняются сильные ливни и продолжительные очень сильные дожди. В регионе также ожидаются местами крупный град, грозы и шквалистый ветер до 25 метров в секунду», — заявили в гидрометцентре.

Грозы с градом и ураган в регионе начались 7 августа. Синоптики предупредили челябинцев, что непогода может закончиться 8 августа днем. При этом вероятность продолжения ливней и гроз не исключалась.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области с 8 по 9 августа ожидаются сильные ливни, грозы и ураганный ветер. Об этом URA.RU сообщили в региональном ЦГМС. «8 и 9 августа в Челябинской области сохраняются сильные ливни и продолжительные очень сильные дожди. В регионе также ожидаются местами крупный град, грозы и шквалистый ветер до 25 метров в секунду», — заявили в гидрометцентре. Грозы с градом и ураган в регионе начались 7 августа. Синоптики предупредили челябинцев, что непогода может закончиться 8 августа днем. При этом вероятность продолжения ливней и гроз не исключалась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...