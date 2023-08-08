08 августа 2023

В Перми за 79 млн продается VIP квартира с зоной для шашлыка и фитнес-клубом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, ипотека, современное жилье, кирпичные дома
Квартира находится на 11 этаже нового ЖК Фото:

В пермском премиальном жилом комплексе «Москва» выставлена на продажу пятикомнатная двухуровневая квартира. Ее площадь — 296 кв. м. Из пентхауса есть выход на террасу с зоной для приготовления барбекю. Также хозяину обещают три годовых карты в фитнес-клуб World Class, который находится на первом этаже дома. Квартиру оценивают в 79 млн рублей.

«Продается пятикомнатная квартира в многофункциональном комплексе „Москва“. На территории расположены две безопасные детские площадки, общая терраса для жителей с зоной барбекю, спортивная площадка, премиальный фитнес-клуб World Class с бассейном, ресторан авторской кухни, кофейня, оздоровительный СПА комплекс, бизнес-центр „Барвиха“, конференц-залы и переговорная комната», — сказано в объявлении на сайте «Авито».

Также продавец уточняет, что планировку для пентхауса разработал итальянский архитектор Рикардо Гуссони. Из окон открывается панорамный вид на реку Кама и Театр оперы и балета. Сама квартира продается без отделки. Но в ней уже проведены все коммуникации и даже есть дымоход, под который можно поставить камин. Жилой комплекс еще не введен в эксплуатацию. Его планируют сдать в третьем квартале 2023 года. Пентхаус продается по договору долевого участия, отмечает продавец.

Из окна квартиры открывается панорамный вид на Каму
Из окна квартиры открывается панорамный вид на Каму
Фото:
На террасе есть зона барбекю и сауна
На террасе есть зона барбекю и сауна
Фото:
Квартира продается без отделки
Квартира продается без отделки
Фото:

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В пермском премиальном жилом комплексе «Москва» выставлена на продажу пятикомнатная двухуровневая квартира. Ее площадь — 296 кв. м. Из пентхауса есть выход на террасу с зоной для приготовления барбекю. Также хозяину обещают три годовых карты в фитнес-клуб World Class, который находится на первом этаже дома. Квартиру оценивают в 79 млн рублей. «Продается пятикомнатная квартира в многофункциональном комплексе „Москва“. На территории расположены две безопасные детские площадки, общая терраса для жителей с зоной барбекю, спортивная площадка, премиальный фитнес-клуб World Class с бассейном, ресторан авторской кухни, кофейня, оздоровительный СПА комплекс, бизнес-центр „Барвиха“, конференц-залы и переговорная комната», — сказано в объявлении на сайте «Авито». Также продавец уточняет, что планировку для пентхауса разработал итальянский архитектор Рикардо Гуссони. Из окон открывается панорамный вид на реку Кама и Театр оперы и балета. Сама квартира продается без отделки. Но в ней уже проведены все коммуникации и даже есть дымоход, под который можно поставить камин. Жилой комплекс еще не введен в эксплуатацию. Его планируют сдать в третьем квартале 2023 года. Пентхаус продается по договору долевого участия, отмечает продавец.
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© Служба новостей «URA.RU»
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