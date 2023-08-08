Суд огласил приговор мужчине, которому пермяки передали десятки миллионов рублей

В Мотовилихинском районном суде Перми оглашен приговор создателю финансовой пирамиды, который получил от вкладчиков больше 30 миллионов рублей. Мужчина признан виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Его приговорили к пяти годам лишения свободы.
«Следствием Главного следственного управления ГУ МВД по Пермскому краю установлено, что с 2012 года осужденный в целях личного незаконного обогащения привлекал денежные средства граждан под видом инвестиционной компании. Фирма не была зарегистрирована в установленном порядке и действовала по принципу финансовой пирамиды. Мотовилихинский районный суд города Перми назначил гражданину наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима», — говорится на сайте полицейского главка.
По данным полиции, фирма, которой руководил преступник, находилась в одном из офисов в Перми. Вкладчикам обещали ежемесячно производить выплаты под большие проценты. Горожане, желая в короткий срок получить большую прибыль, брали кредиты в банках и несли деньги мошеннику. Однако вскоре после первых выплат фирма прекратила свое существование, а ее организатор скрылся и был объявлен в розыск. Потерпевшими по уголовному делу признаны 146 жителей Перми и других городов края. Ущерб, причиненный обманутым жителям региона, превышает 30 миллионов рублей.
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