Челябинские силовики выяснили причину ДТП с грузовиками на трассе

Инспекторы ГИБДД по Челябинской области выяснили причину столкновения двух грузовиков на трассе М-5 «Урал» около Катав-Ивановска. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, ЧП произошло из-за пробитого колеса.
«Большегруз, груженый цементом, двигался из Миасса в Уфу. На спуске в результате пробоя переднего левого колеса автомобиль потерял управление и выехал на полосу встречного движения на участке, где обгон запрещен, и столкнулся с другим большегорузом», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
В ведомстве отметили, что одним лобовым столкновением дело не ограничилось. После этого фура съехала на обочину и опрокинулась. Водитель в результате аварии погиб. Осмотр грузовика показал, что колесо пробило из-за непригодной шины.
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