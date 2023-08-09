Челябинские силовики выяснили причину ДТП с грузовиками на трассе

Причиной ДТП с двумя грузовиками на трассе М-5 в Челябинской области стало пробитое колесо

10 августа 2023 в 09:52 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГИБДД установили обстоятельства аварии на М-5 «Урал» Фото: Илья Московец © URA.RU Инспекторы ГИБДД по Челябинской области выяснили причину столкновения двух грузовиков на трассе М-5 «Урал» около Катав-Ивановска. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, ЧП произошло из-за пробитого колеса. «Большегруз, груженый цементом, двигался из Миасса в Уфу. На спуске в результате пробоя переднего левого колеса автомобиль потерял управление и выехал на полосу встречного движения на участке, где обгон запрещен, и столкнулся с другим большегорузом», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. В ведомстве отметили, что одним лобовым столкновением дело не ограничилось. После этого фура съехала на обочину и опрокинулась. Водитель в результате аварии погиб. Осмотр грузовика показал, что колесо пробило из-за непригодной шины.

Инспекторы ГИБДД по Челябинской области выяснили причину столкновения двух грузовиков на трассе М-5 «Урал» около Катав-Ивановска. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, ЧП произошло из-за пробитого колеса. «Большегруз, груженый цементом, двигался из Миасса в Уфу. На спуске в результате пробоя переднего левого колеса автомобиль потерял управление и выехал на полосу встречного движения на участке, где обгон запрещен, и столкнулся с другим большегорузом», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. В ведомстве отметили, что одним лобовым столкновением дело не ограничилось. После этого фура съехала на обочину и опрокинулась. Водитель в результате аварии погиб. Осмотр грузовика показал, что колесо пробило из-за непригодной шины.