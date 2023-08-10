ВЦИОМ: большинство жителей новых регионов проголосуют за «Единую Россию»

10 августа 2023 в 20:22 Размер текста - 17 +

«Единая Россия» занимает лидирующие позиции в новых регионах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Партия «Единая Россия» более популярна в новых регионах, чем по остальной стране. Об этом заявил руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов, отметив, что на предстоящих выборах в сентябре большинство жителей новых регионов проголосуют за «Единую Россию». «По ДНР показатель „Единой России“ у определившихся с выбором — 83%. В ЛНР примерно такая же ситуация, коридор значений „Единой России“ от 73% до 80%», — заявил Михаил Мамонов, его слова приводит пресс-служба «Единой России». Он отметил, что в Херсонской области коридор значений составляет от 68% до 80%. В Запорожской области цифра достигает 89%. Такие высокие показатели связаны с политикой партии в новых регионах. Мамонов подчеркнул, что «Единая Россия» популярнее в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, чем по остальным регионам страны. Ранее «Единая Россия» выдвинула кандидатов на выборы в Заксобрание и органы местной власти. По сообщению пресс-службы, среди них много не только политиков, но и учителей, медиков, общественников и участников СВО. В Единый день голосования (10 сентября) будет замещено более 34 тысяч мандатов. Жители России смогут выбрать депутатов регионального и местного уровней — 20 заксобраний, 16 городских дум столиц субъектов. Также жители смогут проголосовать за депутатов органов местного самоуправления. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Партия «Единая Россия» более популярна в новых регионах, чем по остальной стране. Об этом заявил руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов, отметив, что на предстоящих выборах в сентябре большинство жителей новых регионов проголосуют за «Единую Россию». «По ДНР показатель „Единой России“ у определившихся с выбором — 83%. В ЛНР примерно такая же ситуация, коридор значений „Единой России“ от 73% до 80%», — заявил Михаил Мамонов, его слова приводит пресс-служба «Единой России». Он отметил, что в Херсонской области коридор значений составляет от 68% до 80%. В Запорожской области цифра достигает 89%. Такие высокие показатели связаны с политикой партии в новых регионах. Мамонов подчеркнул, что «Единая Россия» популярнее в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, чем по остальным регионам страны. Ранее «Единая Россия» выдвинула кандидатов на выборы в Заксобрание и органы местной власти. По сообщению пресс-службы, среди них много не только политиков, но и учителей, медиков, общественников и участников СВО. В Единый день голосования (10 сентября) будет замещено более 34 тысяч мандатов. Жители России смогут выбрать депутатов регионального и местного уровней — 20 заксобраний, 16 городских дум столиц субъектов. Также жители смогут проголосовать за депутатов органов местного самоуправления.