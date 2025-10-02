СК возбудил дело из-за гибели на охоте главы района Новосибирской области

В Новосибирске СК возбудил дело из-за гибели главы Ленинского района
В Новосибирске СК возбудил дело из-за гибели главы Ленинского района

СК по Новосибирской области возбудил уголовное дело по факту гибели главы Ленинского района Александра Гриба. Об этом сообщают в Следственном Управлении по Новосибирской области.

«Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в причинении смерти по неосторожности на охоте», — приводят слова СУСК РИА Новости. Ведомство отмечает, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее информацию о смерти Александра Гриба подтвердил бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он сообщил, что трагедия носила случайный характер и произошла на охоте.

По предварительным данным следствия, группа мужчин отправилась на охоту на диких животных, имея необходимые разрешения. Во время мероприятия один из участников непреднамеренно произвел выстрел, который оказался смертельным для Гриба. Следователи продолжают работу на месте происшествия и проводят допросы свидетелей.

