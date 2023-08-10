Челябинские цены в июле оказались ниже среднероссийских

Стоимость товаров в регионе выросла в июле меньше, чем в среднем по стране Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Цены на товары в Челябинской области в июле выросли ниже, чем в среднем по РФ. Как рассказали аудиторы Контрольно-счетной палаты региона (КСП), рост в области находился на уровне 4,08% при среднероссийском увеличении в 4,3%.

«Челябинская область завершила июль с инфляцией в годовом исчислении плюс 4,08%. Это на 0,22% ниже общероссийского показателя, который составил 4,3%», — отметили в КСП.

Аудиторы указали на то, что целью денежно-кредитной политики Банка России является поддержание годовой инфляции вблизи 4%. Аналитики регулятора спрогнозировали, что по итогу 2023 года средний объем инфляции не превысит 5 — 6,5%, а в 2024 году снизится до 4%.

Рост уровня инфляции подтолкнул Банк России к решению поднять ключевую ставку до 8,5%. До конца года ставка будет находиться в диапазоне 8,5 — 9,3%. Рост ключевой ставки ведет к снижению инфляции, сообщили в КСП.

В Челябинской области по ряду позиций наблюдается снижение цен. Огурцы подешевели на 21,9%, лук репчатый — на 7,14%, маргарин — на 4,67%. Несколько дешевле стали стоить определенные непродовольственные и лекарственные товары. Электропылесос напольный стал доступнее на 4,01%. Снизились цены на левомеколь (минус 3,01%), нимесулид (минус 2,9%), аллохол (минус 0,46%).