10 августа 2023

В ХМАО открывается сезон охоты на водоплавающую дичь

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава Екатеринбурга в Кировском районе. Екатеринбург, водоем, цветущая вода, набережная, утки на берегу
В ХМАО с 12 августа разрешат охотиться на гусей и уток Фото:

С 12 августа в ХМАО открывается охота на водоплавающую дичь: диких гусей и уток. О начале сезона сообщил Природнадзор Югры в официальном telegram-канале ведомства.

«На всей территории Ханты-Мансийского автономного округа с 12 августа открывается охота на водоплавающую дичь. С 19 августа можно охотиться на боровую дичь: на глухаря, тетерева, рябчика», — напомнил Природнадзор.

Период охоты на гусей и уток продлится до 31 декабря. Боровую дичь можно будет добывать до конца февраля следующего года.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО установили лимиты добычи охотничьих ресурсов на 2023—2024 годы. В постановлении властей округа указаны нормы добычи лося, медведя, соболя, барсука, рыси и выдры.

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С 12 августа в ХМАО открывается охота на водоплавающую дичь: диких гусей и уток. О начале сезона сообщил Природнадзор Югры в официальном telegram-канале ведомства. «На всей территории Ханты-Мансийского автономного округа с 12 августа открывается охота на водоплавающую дичь. С 19 августа можно охотиться на боровую дичь: на глухаря, тетерева, рябчика», — напомнил Природнадзор. Период охоты на гусей и уток продлится до 31 декабря. Боровую дичь можно будет добывать до конца февраля следующего года. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО установили лимиты добычи охотничьих ресурсов на 2023—2024 годы. В постановлении властей округа указаны нормы добычи лося, медведя, соболя, барсука, рыси и выдры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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