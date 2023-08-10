В ХМАО открывается сезон охоты на водоплавающую дичь

С 12 августа в ХМАО открывается охота на водоплавающую дичь: диких гусей и уток. О начале сезона сообщил Природнадзор Югры в официальном telegram-канале ведомства.
«На всей территории Ханты-Мансийского автономного округа с 12 августа открывается охота на водоплавающую дичь. С 19 августа можно охотиться на боровую дичь: на глухаря, тетерева, рябчика», — напомнил Природнадзор.
Период охоты на гусей и уток продлится до 31 декабря. Боровую дичь можно будет добывать до конца февраля следующего года.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО установили лимиты добычи охотничьих ресурсов на 2023—2024 годы. В постановлении властей округа указаны нормы добычи лося, медведя, соболя, барсука, рыси и выдры.
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