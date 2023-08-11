Посуточная аренда коттеджей в Челябинской области начинается от одной тысячи рублей

Стоимость аренды коттеджей на озерах начинается от трех тысяч Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области стоимость посуточной аренды домов начинается от одной тысячи рублей. Около озер коттеджи стоят до трех тысяч рублей за сутки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Недвижимость».

«Самым дешевым стал дом площадью 110 квадратных метров со всеми удобствами в селе Тюлюк Катав-Ивановского района за тысячу рублей в сутки. В качестве дополнительных услуг там предлагают баню, завтраки и трансфер до горы Иремель», — сообщили URA.RU в сервисе «Авито Недвижимость».

В поселке Смолино Сосновского района сдается коттедж площадью 80 квадратных метров за три тысячи рублей. Дом расположен в километре от озера Смолино в березовой роще. Гости также могут пользовать беседкой, мангальной зоной и детской площадкой.

За такую же стоимость можно арендовать коттедж площадью 60 квадратных метров на берегу озера Сунгуль в Каслинском районе. В качестве развлечений там предлагают рыбалку, экскурсии, прокат сапбордов и лодкок. В поселке Саргазы Сосновского районе сдают коттедж в стиле барнхауса площадью 75 квадратных метров. «Изюминка» дома — панорамные окна, через которые можно любоваться природой. Стоимость проживания также от трех тысяч рублей за сутки.

Рядом с нацпарком Таганай в Златоусте в аренду можно снять дом площадью 31 квадратный метр за три тысячи рублей в сутки. Гостям предлагают помещение свободной планировки со спальней на втором ярусе. В пяти минутах езды от коттеджа находится озеро Лесное, до Тургояка можно доехать за полчаса.

Самые дорогие дома для посуточной аренды в Челябинской области предлагают на берегу озер Увильды, Тургояк и Сугояк. Список премиального жилья для отдыха на природе возглавил коттедж в поселке Кузнецкое Аргаяшского района. Стоимость аренды за сутки начинается от 62 тысяч рублей.