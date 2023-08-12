12 августа 2023
11 августа 2023

Подросток в зеленке сбежал из больницы в Магнитогорске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, 03, станция скорой помощи, скорая помошь
Мальчик ушел из больницы 13 августа Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) разыскивают подростка, который ушел из детской больницы на улице Суворова, 100. Он был покрыт зеленкой, сообщается в паблике волонтеров-поисковиков.

«Разыскивается пропавший Меньшенин Артем, 13 лет. 13 августа ушел с адреса: улица Суворова, 100. До настоящего времени его местонахождения неизвестно», — сообщается в паблике «Альфа-Спас Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

Подросток может направляться в поселок Северный. Особые приметы — покрыт зеленкой. Всех, кто что-либо знает о местонахождении мальчика, просят обращаться в полицию или к волонтерам.

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В Магнитогорске (Челябинская область) разыскивают подростка, который ушел из детской больницы на улице Суворова, 100. Он был покрыт зеленкой, сообщается в паблике волонтеров-поисковиков. «Разыскивается пропавший Меньшенин Артем, 13 лет. 13 августа ушел с адреса: улица Суворова, 100. До настоящего времени его местонахождения неизвестно», — сообщается в паблике «Альфа-Спас Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Подросток может направляться в поселок Северный. Особые приметы — покрыт зеленкой. Всех, кто что-либо знает о местонахождении мальчика, просят обращаться в полицию или к волонтерам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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