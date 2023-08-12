Мальчик ушел из больницы 13 августа
В Магнитогорске (Челябинская область) разыскивают подростка, который ушел из детской больницы на улице Суворова, 100. Он был покрыт зеленкой, сообщается в паблике волонтеров-поисковиков.
«Разыскивается пропавший Меньшенин Артем, 13 лет. 13 августа ушел с адреса: улица Суворова, 100. До настоящего времени его местонахождения неизвестно», — сообщается в паблике «Альфа-Спас Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».
Подросток может направляться в поселок Северный. Особые приметы — покрыт зеленкой. Всех, кто что-либо знает о местонахождении мальчика, просят обращаться в полицию или к волонтерам.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.