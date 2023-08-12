Подросток в зеленке сбежал из больницы в Магнитогорске. Фото 13 августа 2023 в 19:35 Размер текста - 17 + Мальчик ушел из больницы 13 августа Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) разыскивают подростка, который ушел из детской больницы на улице Суворова, 100. Он был покрыт зеленкой, сообщается в паблике волонтеров-поисковиков. «Разыскивается пропавший Меньшенин Артем, 13 лет. 13 августа ушел с адреса: улица Суворова, 100. До настоящего времени его местонахождения неизвестно», — сообщается в паблике «Альфа-Спас Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Подросток может направляться в поселок Северный. Особые приметы — покрыт зеленкой. Всех, кто что-либо знает о местонахождении мальчика, просят обращаться в полицию или к волонтерам. Паблик «Альфа Спас Магнитогорск», https://vk.com/wall-201940296_4688 В Магнитогорске (Челябинская область) разыскивают подростка, который ушел из детской больницы на улице Суворова, 100. Он был покрыт зеленкой, сообщается в паблике волонтеров-поисковиков. «Разыскивается пропавший Меньшенин Артем, 13 лет. 13 августа ушел с адреса: улица Суворова, 100. До настоящего времени его местонахождения неизвестно», — сообщается в паблике «Альфа-Спас Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Подросток может направляться в поселок Северный. Особые приметы — покрыт зеленкой. Всех, кто что-либо знает о местонахождении мальчика, просят обращаться в полицию или к волонтерам. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям