Мошенники обворовывают людей, представляясь екатеринбургским митрополитом

16 января 2023 в 23:09 Размер текста - 17 +

Владыка Евгений заявил, что неизвестные грабят людей от его имени Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Неизвестные звонят людям и выпрашивают деньги на создание фильма, представляясь митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением Кульбергом. Об этом в своем telegram-канале сообщил сам митрополит. «Если вам звонят с неизвестного номера и от моего имени просят дать денег на приезд съемочной группы или создание фильма, то кладите трубку. Это мошенники», — пояснил митрополит. Неизвестно, сколько точно человек прострадали от рук мошенников. Митрополит Евгений пояснил, что есть и те, кто потерял большие суммы. «Если возникают сомнения, то звоните в приемную епархии или пишите на почту. Берегите себя, а мошенники должны быть в тюрьме», — резюмировал митрополит. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД по Екатеринбургу, чтобы узнать, сколько людей пострадали от рук мошенников. В ведомстве порекомендовали запросить информацию у митрополита Евгения. Ранее уже сообщалось о том, что мошенники, представляясь митрополитом Евгением, вымогают деньги у людей. Это было в 2021 году. Тогда аферисты кроме жителей Екатеринбурга, еще обзванивали российские епархии.

Неизвестные звонят людям и выпрашивают деньги на создание фильма, представляясь митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением Кульбергом. Об этом в своем telegram-канале сообщил сам митрополит. «Если вам звонят с неизвестного номера и от моего имени просят дать денег на приезд съемочной группы или создание фильма, то кладите трубку. Это мошенники», — пояснил митрополит. Неизвестно, сколько точно человек прострадали от рук мошенников. Митрополит Евгений пояснил, что есть и те, кто потерял большие суммы. «Если возникают сомнения, то звоните в приемную епархии или пишите на почту. Берегите себя, а мошенники должны быть в тюрьме», — резюмировал митрополит. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД по Екатеринбургу, чтобы узнать, сколько людей пострадали от рук мошенников. В ведомстве порекомендовали запросить информацию у митрополита Евгения. Ранее уже сообщалось о том, что мошенники, представляясь митрополитом Евгением, вымогают деньги у людей. Это было в 2021 году. Тогда аферисты кроме жителей Екатеринбурга, еще обзванивали российские епархии.