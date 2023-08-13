Независимый профсоюз вступился за сотрудницу «Сургутнефтегаза», которая жаловалась на топ-менеджера

14 августа 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

Профсоюз помогает восстановить трудовые права сотрудницы «Сургутнефтегаза» в суде Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Независимый профсоюз «Профсвобода» вступился за сотрудницу филиала «Сургутнефтегаза» — РИИЦ « Нефть Приобья», которая жаловалась на прессинг топ-менеджера. Лидер организации Александр Захаркин рассказал агентству, что профсоюз помогает женщине защищать трудовые права в суде. «В наш профсоюз вступила работница РИИЦ „Нефть Приобья“. Профсоюзная организация помогает ей в ходе рассмотрения трудового спора с работодателем по поводу неоправданного лишения премии», — сообщил Захаркин. По информации от инсайдера, из-за личного конфликта руководитель РИИЦ «Нефть Приобья» вынес коллеге дисциплинарное взыскание и сократил оплату труда — лишил премии. Суд первой инстанции отказал работнице «Сургутнефтегаза» в удовлетворении жалобы, но Захаркин намерен бороться за восстановление прав члена профсоюза в вышестоящих судебных инстанциях. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники «Сургутнефтегаза» пожаловались в прокуратуру на руководителя филиала. После начала проверок топ-менеджер стал оказывать давление на коллектив, убеждая игнорировать коллег, подписавших жалобу.

Независимый профсоюз «Профсвобода» вступился за сотрудницу филиала «Сургутнефтегаза» — РИИЦ « Нефть Приобья», которая жаловалась на прессинг топ-менеджера. Лидер организации Александр Захаркин рассказал агентству, что профсоюз помогает женщине защищать трудовые права в суде. «В наш профсоюз вступила работница РИИЦ „Нефть Приобья“. Профсоюзная организация помогает ей в ходе рассмотрения трудового спора с работодателем по поводу неоправданного лишения премии», — сообщил Захаркин. По информации от инсайдера, из-за личного конфликта руководитель РИИЦ «Нефть Приобья» вынес коллеге дисциплинарное взыскание и сократил оплату труда — лишил премии. Суд первой инстанции отказал работнице «Сургутнефтегаза» в удовлетворении жалобы, но Захаркин намерен бороться за восстановление прав члена профсоюза в вышестоящих судебных инстанциях. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники «Сургутнефтегаза» пожаловались в прокуратуру на руководителя филиала. После начала проверок топ-менеджер стал оказывать давление на коллектив, убеждая игнорировать коллег, подписавших жалобу.