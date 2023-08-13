13 августа 2023
12 августа 2023

Независимый профсоюз вступился за сотрудницу «Сургутнефтегаза», которая жаловалась на топ-менеджера

© Служба новостей «URA.RU»
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Профсоюз помогает восстановить трудовые права сотрудницы «Сургутнефтегаза» в суде Фото:

Независимый профсоюз «Профсвобода» вступился за сотрудницу филиала «Сургутнефтегаза» — РИИЦ « Нефть Приобья», которая жаловалась на прессинг топ-менеджера. Лидер организации Александр Захаркин рассказал агентству, что профсоюз помогает женщине защищать трудовые права в суде.

«В наш профсоюз вступила работница РИИЦ „Нефть Приобья“. Профсоюзная организация помогает ей в ходе рассмотрения трудового спора с работодателем по поводу неоправданного лишения премии», — сообщил Захаркин.

По информации от инсайдера, из-за личного конфликта руководитель РИИЦ «Нефть Приобья» вынес коллеге дисциплинарное взыскание и сократил оплату труда — лишил премии. Суд первой инстанции отказал работнице «Сургутнефтегаза» в удовлетворении жалобы, но Захаркин намерен бороться за восстановление прав члена профсоюза в вышестоящих судебных инстанциях.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники «Сургутнефтегаза» пожаловались в прокуратуру на руководителя филиала. После начала проверок топ-менеджер стал оказывать давление на коллектив, убеждая игнорировать коллег, подписавших жалобу.

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Независимый профсоюз «Профсвобода» вступился за сотрудницу филиала «Сургутнефтегаза» — РИИЦ « Нефть Приобья», которая жаловалась на прессинг топ-менеджера. Лидер организации Александр Захаркин рассказал агентству, что профсоюз помогает женщине защищать трудовые права в суде. «В наш профсоюз вступила работница РИИЦ „Нефть Приобья“. Профсоюзная организация помогает ей в ходе рассмотрения трудового спора с работодателем по поводу неоправданного лишения премии», — сообщил Захаркин. По информации от инсайдера, из-за личного конфликта руководитель РИИЦ «Нефть Приобья» вынес коллеге дисциплинарное взыскание и сократил оплату труда — лишил премии. Суд первой инстанции отказал работнице «Сургутнефтегаза» в удовлетворении жалобы, но Захаркин намерен бороться за восстановление прав члена профсоюза в вышестоящих судебных инстанциях. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники «Сургутнефтегаза» пожаловались в прокуратуру на руководителя филиала. После начала проверок топ-менеджер стал оказывать давление на коллектив, убеждая игнорировать коллег, подписавших жалобу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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