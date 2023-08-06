Работники «Сургутнефтегаза» пожаловались на прессинг от топ-менеджера после их письма в прокуратуру

Сотрудники «Сургутнефтегаза» пожаловались на прессинг от руководителя РИИЦ «Нефть Приобья» (структурное подразделение нефтяной компании) Владимира Кнауба после их письма в прокуратуру. Об этом URA.RU сообщили сами работники нефтяной корпорации.
«Руководитель проводит внеплановые собрания и ищет того, кто написал на него жалобу. Приказывает коллегам игнорировать „отступников“, убеждает сдать ему компрометирующие переписки с ними», — поделились работники предприятия.
Журналист URA.RU попросил пресс-службу «Сургутнефтегаза» прокомментировать ситуацию. «Пресс-служба не подтверждает эту информацию», — сказали на предприятии.
Ранее URA.RU писало, что сотрудники РИИЦ «Нефть Приобье» пожаловались в прокуратуру на руководителя. Они утверждают, что начальник создает невыносимые условия для работы.
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