06 августа 2023
05 августа 2023

Работники «Сургутнефтегаза» пожаловались на прессинг от топ-менеджера после их письма в прокуратуру

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, сургутнефтегаз
Из-за жалобы на руководителя структуры «Сургутнефтегаза» атмосфера в коллективе накалилась Фото:

Сотрудники «Сургутнефтегаза» пожаловались на прессинг от руководителя РИИЦ «Нефть Приобья» (структурное подразделение нефтяной компании) Владимира Кнауба после их письма в прокуратуру. Об этом URA.RU сообщили сами работники нефтяной корпорации.

«Руководитель проводит внеплановые собрания и ищет того, кто написал на него жалобу. Приказывает коллегам игнорировать „отступников“, убеждает сдать ему компрометирующие переписки с ними», — поделились работники предприятия.

Журналист URA.RU попросил пресс-службу «Сургутнефтегаза» прокомментировать ситуацию. «Пресс-служба не подтверждает эту информацию», — сказали на предприятии.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники РИИЦ «Нефть Приобье» пожаловались в прокуратуру на руководителя. Они утверждают, что начальник создает невыносимые условия для работы.

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Сотрудники «Сургутнефтегаза» пожаловались на прессинг от руководителя РИИЦ «Нефть Приобья» (структурное подразделение нефтяной компании) Владимира Кнауба после их письма в прокуратуру. Об этом URA.RU сообщили сами работники нефтяной корпорации. «Руководитель проводит внеплановые собрания и ищет того, кто написал на него жалобу. Приказывает коллегам игнорировать „отступников“, убеждает сдать ему компрометирующие переписки с ними», — поделились работники предприятия. Журналист URA.RU попросил пресс-службу «Сургутнефтегаза» прокомментировать ситуацию. «Пресс-служба не подтверждает эту информацию», — сказали на предприятии. Ранее URA.RU писало, что сотрудники РИИЦ «Нефть Приобье» пожаловались в прокуратуру на руководителя. Они утверждают, что начальник создает невыносимые условия для работы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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