14 августа 2023

В Сургуте загорелся многоэтажный дом с магазином. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в многоэтажном жилом доме на улице Шейнкмана. Екатеринбург, пожар, огонь, тушение пожара, возгорание, пожаротушение, многоквартирный дом
Огонь перекинулся на здание с соседнего магазина Фото:

В Сургуте (ХМАО) на проспекте Мира загорелся многоэтажный дом. Огонь перекинулся на здание с соседнего магазина. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба городской мэрии.

«В 02:00 часа произошло возгорание в торговом павильоне по проспекту Мира, 16 с переходом на балконы расположенного рядом многоквартирного дома. Из-за плотного задымления в 1-м подъезде было эвакуировано 15 человек», — говорится в сообщении.

Пожар смогли ликвидировать через 20 минут, после чего жильцы вернулись в квартиры. Во время ЧП никто не пострадал. «Предварительно, причиной пожара является нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования», — добавили в мэрии.

Пожар смогли ликвидировать через 20 минут
Пожар смогли ликвидировать через 20 минут
Фото:

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В Сургуте (ХМАО) на проспекте Мира загорелся многоэтажный дом. Огонь перекинулся на здание с соседнего магазина. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба городской мэрии. «В 02:00 часа произошло возгорание в торговом павильоне по проспекту Мира, 16 с переходом на балконы расположенного рядом многоквартирного дома. Из-за плотного задымления в 1-м подъезде было эвакуировано 15 человек», — говорится в сообщении. Пожар смогли ликвидировать через 20 минут, после чего жильцы вернулись в квартиры. Во время ЧП никто не пострадал. «Предварительно, причиной пожара является нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования», — добавили в мэрии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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