В Сургуте (ХМАО) на проспекте Мира загорелся многоэтажный дом. Огонь перекинулся на здание с соседнего магазина. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба городской мэрии.
«В 02:00 часа произошло возгорание в торговом павильоне по проспекту Мира, 16 с переходом на балконы расположенного рядом многоквартирного дома. Из-за плотного задымления в 1-м подъезде было эвакуировано 15 человек», — говорится в сообщении.
Пожар смогли ликвидировать через 20 минут, после чего жильцы вернулись в квартиры. Во время ЧП никто не пострадал. «Предварительно, причиной пожара является нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования», — добавили в мэрии.
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