Пермское УФАС уличило власти Березников в нарушении закона о закупках

Заказчик заключал контракты на снос аварийных домов без проведения конкурса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермское УФАС выявило нарушения закона о закупках в деятельности управления капстроительства города Березники. Речь о 19 контрактах на снос аварийных домов, которые с января 2021 года по февраль 2023 года УКС заключило с единственным поставщиком без проведения конкурса. Власти объясняли это необходимостью экстренного расселения людей из зоны техногенной аварии на руднике ПАО «Уралкалий» и предупреждения ЧС, связанных с возможными утечками газа или прорывом водопровода.

«При этом временной промежуток между принятием решения о сносе дома и заключением контракта в большинстве случаев составлял от двух до пяти месяцев. Это свидетельствует о том, что ситуация не была чрезвычайной. Кроме того, установлено, что протоколы КЧС не указывали на наличие обстоятельств, которым свойственен характер внезапности, чрезвычайности и непредотвратимости. УФАС пришло к выводу, что заказчик нарушил закон о закупках, что привело к ограничению конкуренции при их проведении», — рассказала на пресс-конференции Пермского УФАС замруководителя ведомства Анастасия Белова.

За нарушение закона должностные лица УКС города Березники были привлечены к административной ответственности. Власти попытались оспорить выводы УФАС в Ленинском районном суде Перми, а также арбитражном краевом суде. Обе инстанции встали на сторону антимонопольного ведомства.