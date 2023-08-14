14 августа 2023

Бастрыкин заинтересовался жалобой свердловчанки из-за смерти мужа в больнице

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Житель Верхней Пышмы обратился в больницу с симптомами коронавируса, а вскоре скончался Фото:

Глава СУ СКР Александр Бастрыкин поручил доложить, как идет расследование дела о смерти жителя Верхней Пышмы (Свердловская область), скончавшемся в июле 2021 года в местной больнице. При этом уголовное дело из-за его смерти возбудили только спустя год, сообщает telegram-канал Следкома.

«Главе ведомства будет представлен доклад о ходе следствия по факту смерти мужчины в Свердловской области. В СМИ сообщается, что супруга умершего в больнице жителя Верхней Пышмы обратилась к главе СК России Александру Бастрыкину. Ее муж скончался в июле 2021 года, а уголовное дело возбудили только спустя год», — говорится в сообщении.

Следователи расследуют уголовное дело по ч.2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Близкие погибшего считают, что в действиях врачей были грубые нарушения: мужчине якобы поставили неверный диагноз, ввели недопустимое количество антибиотиков и провели операцию без согласия пациента. Более того, дату судебно-медицинской экспертизы назначили на 2026 год. Этот факт также заинтересовал главу СКР.

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Глава СУ СКР Александр Бастрыкин поручил доложить, как идет расследование дела о смерти жителя Верхней Пышмы (Свердловская область), скончавшемся в июле 2021 года в местной больнице. При этом уголовное дело из-за его смерти возбудили только спустя год, сообщает telegram-канал Следкома. «Главе ведомства будет представлен доклад о ходе следствия по факту смерти мужчины в Свердловской области. В СМИ сообщается, что супруга умершего в больнице жителя Верхней Пышмы обратилась к главе СК России Александру Бастрыкину. Ее муж скончался в июле 2021 года, а уголовное дело возбудили только спустя год», — говорится в сообщении. Следователи расследуют уголовное дело по ч.2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Близкие погибшего считают, что в действиях врачей были грубые нарушения: мужчине якобы поставили неверный диагноз, ввели недопустимое количество антибиотиков и провели операцию без согласия пациента. Более того, дату судебно-медицинской экспертизы назначили на 2026 год. Этот факт также заинтересовал главу СКР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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