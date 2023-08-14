Бастрыкин заинтересовался жалобой свердловчанки из-за смерти мужа в больнице

15 августа 2023 в 13:09 Размер текста - 17 +

Житель Верхней Пышмы обратился в больницу с симптомами коронавируса, а вскоре скончался Фото: Ирина Смирнова © URA.RU Глава СУ СКР Александр Бастрыкин поручил доложить, как идет расследование дела о смерти жителя Верхней Пышмы (Свердловская область), скончавшемся в июле 2021 года в местной больнице. При этом уголовное дело из-за его смерти возбудили только спустя год, сообщает telegram-канал Следкома. «Главе ведомства будет представлен доклад о ходе следствия по факту смерти мужчины в Свердловской области. В СМИ сообщается, что супруга умершего в больнице жителя Верхней Пышмы обратилась к главе СК России Александру Бастрыкину. Ее муж скончался в июле 2021 года, а уголовное дело возбудили только спустя год», — говорится в сообщении. Следователи расследуют уголовное дело по ч.2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Близкие погибшего считают, что в действиях врачей были грубые нарушения: мужчине якобы поставили неверный диагноз, ввели недопустимое количество антибиотиков и провели операцию без согласия пациента. Более того, дату судебно-медицинской экспертизы назначили на 2026 год. Этот факт также заинтересовал главу СКР.

Глава СУ СКР Александр Бастрыкин поручил доложить, как идет расследование дела о смерти жителя Верхней Пышмы (Свердловская область), скончавшемся в июле 2021 года в местной больнице. При этом уголовное дело из-за его смерти возбудили только спустя год, сообщает telegram-канал Следкома. «Главе ведомства будет представлен доклад о ходе следствия по факту смерти мужчины в Свердловской области. В СМИ сообщается, что супруга умершего в больнице жителя Верхней Пышмы обратилась к главе СК России Александру Бастрыкину. Ее муж скончался в июле 2021 года, а уголовное дело возбудили только спустя год», — говорится в сообщении. Следователи расследуют уголовное дело по ч.2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Близкие погибшего считают, что в действиях врачей были грубые нарушения: мужчине якобы поставили неверный диагноз, ввели недопустимое количество антибиотиков и провели операцию без согласия пациента. Более того, дату судебно-медицинской экспертизы назначили на 2026 год. Этот факт также заинтересовал главу СКР.