15 августа 2023

В России подорожала аренда квартир из-за мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Светофоры. Дорожное движение. Курган, аренда, аренда квартир
В России к осени выросли цена на аренду жилья из-за мигрантов и студентов Фото:

В России подорожала аренда жилья, потому что ближе к осени в страну массово приедут трудовые мигранты. Об этом рассказала руководитель агентства недвижимости «Pro Обмен», вице-президент «Гильдии риэлторов Москвы» Екатерина Никитина.

«Прибывают многочисленные трудовые мигранты как из регионов России, так и из других стран, которые начинают активно искать место для временного проживания. Они приезжают ближе к осени, чтобы устроиться на работу, решить вопросы с оформлением. Это создает заметный прирост спроса на арендное жилье», — цитируют Никитину «Известия».

По мнению эксперта, рост цен на аренду жилья связан также и с притоком студентов в города. Учащиеся снимают жилье на период учебы, что стимулирует рост цен на рынке.

Ранее эксперты рынка недвижимости отмечали, что в начале лета в России снизились на 15% цены на арендное жилье из-за снижения спроса и увеличения объема предложения. Однако к концу июля — началу августа, участники рынка прогнозировали рост арендных ставок на 5—10%, поскольку в этот период в стране традиционно начинается ажиотаж.

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В России подорожала аренда жилья, потому что ближе к осени в страну массово приедут трудовые мигранты. Об этом рассказала руководитель агентства недвижимости «Pro Обмен», вице-президент «Гильдии риэлторов Москвы» Екатерина Никитина. «Прибывают многочисленные трудовые мигранты как из регионов России, так и из других стран, которые начинают активно искать место для временного проживания. Они приезжают ближе к осени, чтобы устроиться на работу, решить вопросы с оформлением. Это создает заметный прирост спроса на арендное жилье», — цитируют Никитину «Известия». По мнению эксперта, рост цен на аренду жилья связан также и с притоком студентов в города. Учащиеся снимают жилье на период учебы, что стимулирует рост цен на рынке. Ранее эксперты рынка недвижимости отмечали, что в начале лета в России снизились на 15% цены на арендное жилье из-за снижения спроса и увеличения объема предложения. Однако к концу июля — началу августа, участники рынка прогнозировали рост арендных ставок на 5—10%, поскольку в этот период в стране традиционно начинается ажиотаж.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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