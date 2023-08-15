В России подорожала аренда квартир из-за мигрантов

16 августа 2023 в 03:06 Размер текста - 17 +

В России к осени выросли цена на аренду жилья из-за мигрантов и студентов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России подорожала аренда жилья, потому что ближе к осени в страну массово приедут трудовые мигранты. Об этом рассказала руководитель агентства недвижимости «Pro Обмен», вице-президент «Гильдии риэлторов Москвы» Екатерина Никитина. «Прибывают многочисленные трудовые мигранты как из регионов России, так и из других стран, которые начинают активно искать место для временного проживания. Они приезжают ближе к осени, чтобы устроиться на работу, решить вопросы с оформлением. Это создает заметный прирост спроса на арендное жилье», — цитируют Никитину «Известия». По мнению эксперта, рост цен на аренду жилья связан также и с притоком студентов в города. Учащиеся снимают жилье на период учебы, что стимулирует рост цен на рынке. Ранее эксперты рынка недвижимости отмечали, что в начале лета в России снизились на 15% цены на арендное жилье из-за снижения спроса и увеличения объема предложения. Однако к концу июля — началу августа, участники рынка прогнозировали рост арендных ставок на 5—10%, поскольку в этот период в стране традиционно начинается ажиотаж.

В России подорожала аренда жилья, потому что ближе к осени в страну массово приедут трудовые мигранты. Об этом рассказала руководитель агентства недвижимости «Pro Обмен», вице-президент «Гильдии риэлторов Москвы» Екатерина Никитина. «Прибывают многочисленные трудовые мигранты как из регионов России, так и из других стран, которые начинают активно искать место для временного проживания. Они приезжают ближе к осени, чтобы устроиться на работу, решить вопросы с оформлением. Это создает заметный прирост спроса на арендное жилье», — цитируют Никитину «Известия». По мнению эксперта, рост цен на аренду жилья связан также и с притоком студентов в города. Учащиеся снимают жилье на период учебы, что стимулирует рост цен на рынке. Ранее эксперты рынка недвижимости отмечали, что в начале лета в России снизились на 15% цены на арендное жилье из-за снижения спроса и увеличения объема предложения. Однако к концу июля — началу августа, участники рынка прогнозировали рост арендных ставок на 5—10%, поскольку в этот период в стране традиционно начинается ажиотаж.