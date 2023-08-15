В пермских магазинах уничтожают зараженную партию яиц

16 августа 2023 в 17:05 Размер текста - 17 +

На территории Пермского края может быть более трехсот тысяч зараженных яиц Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Пермском крае из магазинов изымают и уничтожают яйца от птицефабрики «Башкирская». На ней произошло массовое заболевание птицы высокопатогенным гриппом, яйца также могут быть заражены. Всего на территорию края привезено 346,5 тысяч яиц. Из них 4,5 тысячи уже изъято из продажи, а 1,6 тысяч уничтожено. «На АО «Птицефабрика «Башкирская» произошел массовый падеж птицы. Потенциально опасные яйца данного производителя поступили на территорию Пермского края в объеме 346,5 тысяч штук. В целях недопущения распространения высокопатогенного гриппа птиц на территории Пермского края 4,5 тысяч яиц изъято, 1,6 тысяч яиц утилизировано», — сообщается на сайте Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. Уточняется, что работа по изъятию яиц птицефабрики «Башкирская» на территории Пермского края продолжается. Предпринимателям и организациям направлены письма, что продукцию нужно изъять из продажи и утилизировать.

В Пермском крае из магазинов изымают и уничтожают яйца от птицефабрики «Башкирская». На ней произошло массовое заболевание птицы высокопатогенным гриппом, яйца также могут быть заражены. Всего на территорию края привезено 346,5 тысяч яиц. Из них 4,5 тысячи уже изъято из продажи, а 1,6 тысяч уничтожено. «На АО «Птицефабрика «Башкирская» произошел массовый падеж птицы. Потенциально опасные яйца данного производителя поступили на территорию Пермского края в объеме 346,5 тысяч штук. В целях недопущения распространения высокопатогенного гриппа птиц на территории Пермского края 4,5 тысяч яиц изъято, 1,6 тысяч яиц утилизировано», — сообщается на сайте Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. Уточняется, что работа по изъятию яиц птицефабрики «Башкирская» на территории Пермского края продолжается. Предпринимателям и организациям направлены письма, что продукцию нужно изъять из продажи и утилизировать.