ДНК-тест помог пермяку избавиться от долга по алиментам

В Пермском крае ДНК-тест помог мужчине избавиться от необходимости уплаты долга по алиментам, который пыталась взыскать через суд мать его ребенка. Он задолжал 300 тысяч рублей на воспитание своей дочери, в результате чего в отношении пермяка возбудили уголовное дело.
«При расследовании обстоятельств преступления выяснилось, что взыскательнице достоверно известно, что мужчина не является биологическим отцом ее ребенка. Правоохранителями была назначена судебно-биологическая экспертиза ДНК, результаты которой подтвердили слова гражданки. Это обстоятельство послужило основанием для прекращения уголовного преследования в отношении прикамца», — сообщается на сайте УФССП по Пермскому краю.
С экспертным заключением мужчина обратился в суд, который, рассмотрев заявление, отменил судебный приказ о взыскании алиментов. Уточняется, что правду об отцовстве женщина скрывала 10 лет.
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