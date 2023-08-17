ДНК-тест помог пермяку избавиться от долга по алиментам

18 августа 2023 в 11:40 Размер текста - 17 +

ДНК-тест подтвердил, что мужчина не является биологическим отцом ребенка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае ДНК-тест помог мужчине избавиться от необходимости уплаты долга по алиментам, который пыталась взыскать через суд мать его ребенка. Он задолжал 300 тысяч рублей на воспитание своей дочери, в результате чего в отношении пермяка возбудили уголовное дело. «При расследовании обстоятельств преступления выяснилось, что взыскательнице достоверно известно, что мужчина не является биологическим отцом ее ребенка. Правоохранителями была назначена судебно-биологическая экспертиза ДНК, результаты которой подтвердили слова гражданки. Это обстоятельство послужило основанием для прекращения уголовного преследования в отношении прикамца», — сообщается на сайте УФССП по Пермскому краю. С экспертным заключением мужчина обратился в суд, который, рассмотрев заявление, отменил судебный приказ о взыскании алиментов. Уточняется, что правду об отцовстве женщина скрывала 10 лет.

В Пермском крае ДНК-тест помог мужчине избавиться от необходимости уплаты долга по алиментам, который пыталась взыскать через суд мать его ребенка. Он задолжал 300 тысяч рублей на воспитание своей дочери, в результате чего в отношении пермяка возбудили уголовное дело. «При расследовании обстоятельств преступления выяснилось, что взыскательнице достоверно известно, что мужчина не является биологическим отцом ее ребенка. Правоохранителями была назначена судебно-биологическая экспертиза ДНК, результаты которой подтвердили слова гражданки. Это обстоятельство послужило основанием для прекращения уголовного преследования в отношении прикамца», — сообщается на сайте УФССП по Пермскому краю. С экспертным заключением мужчина обратился в суд, который, рассмотрев заявление, отменил судебный приказ о взыскании алиментов. Уточняется, что правду об отцовстве женщина скрывала 10 лет.