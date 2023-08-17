17 августа 2023

ДНК-тест помог пермяку избавиться от долга по алиментам

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, днк, медецинский центр
ДНК-тест подтвердил, что мужчина не является биологическим отцом ребенка Фото:

В Пермском крае ДНК-тест помог мужчине избавиться от необходимости уплаты долга по алиментам, который пыталась взыскать через суд мать его ребенка. Он задолжал 300 тысяч рублей на воспитание своей дочери, в результате чего в отношении пермяка возбудили уголовное дело.

«При расследовании обстоятельств преступления выяснилось, что взыскательнице достоверно известно, что мужчина не является биологическим отцом ее ребенка. Правоохранителями была назначена судебно-биологическая экспертиза ДНК, результаты которой подтвердили слова гражданки. Это обстоятельство послужило основанием для прекращения уголовного преследования в отношении прикамца», — сообщается на сайте УФССП по Пермскому краю.

С экспертным заключением мужчина обратился в суд, который, рассмотрев заявление, отменил судебный приказ о взыскании алиментов. Уточняется, что правду об отцовстве женщина скрывала 10 лет.

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В Пермском крае ДНК-тест помог мужчине избавиться от необходимости уплаты долга по алиментам, который пыталась взыскать через суд мать его ребенка. Он задолжал 300 тысяч рублей на воспитание своей дочери, в результате чего в отношении пермяка возбудили уголовное дело. «При расследовании обстоятельств преступления выяснилось, что взыскательнице достоверно известно, что мужчина не является биологическим отцом ее ребенка. Правоохранителями была назначена судебно-биологическая экспертиза ДНК, результаты которой подтвердили слова гражданки. Это обстоятельство послужило основанием для прекращения уголовного преследования в отношении прикамца», — сообщается на сайте УФССП по Пермскому краю. С экспертным заключением мужчина обратился в суд, который, рассмотрев заявление, отменил судебный приказ о взыскании алиментов. Уточняется, что правду об отцовстве женщина скрывала 10 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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