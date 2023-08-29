«Курганхиммаш» стал собственником компании из Башкирии Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Предприятие «Курганхиммаш», производящее оборудование для нефтегазодобывающей отрасли, стало одним из владельцев компании «Форнафта» из Уфы (Республика Башкортостан). Информация об этом размещена в сервисе СБИС.

«ООО „Курганхиммаш“ вошел в состав учредителей ООО „Форнафта“ с 24.07.23 года. Доля: 49%», — указано в данных сервиса. Остальные 51% принадлежат новому гендиректору уфимской компании Ирине Мазиной.

Предприятие «Форнафта» занимается производством приборов и аппаратуры для автоматического регулирования. Выручка компании составляет более 197 млн рублей. Стоимость бизнеса оценивается в 94.5 млн, согласно данным сервиса СБИС.

Ранее URA.RU писало, что новым владельцем «Курганхиммаша» стала компания из ОАЭ. Инвестор получил долю более 320 млн рублей. Ранее одним из учредителей завода была компания из Кипра.