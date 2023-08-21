Установлена личность седьмого диггера, чье тело нашли в Москве-реке

112: седьмым участником экскурсии по коллекторам оказался 63-летний петербуржец
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ЖКХ. Теплотрасса. Яма. Челябинск. , коллектор, ремонт
Седьмым участником экскурсии по коллекторам оказался 63-летний пенсионер Фото:

Седьмым участником экскурсии по коллекторам в Москве оказался 63-летний житель Петербурга Андрей Ф. Об этом сообщает telegram-канал 112.

«Это 63-летний житель Петербурга Андрей Ф. Именно его тело несколько часов назад обнаружили спасатели в Москва-реке в районе парка „Зарядье“», — говорится в сообщении. Тело петербуржца было найдено четвертым по счету.

Из Москвы-реки достали тела пятерых диггеров. Из-за резко обрушившегося на столицу ливня поднялась вода, и им не удалось вовремя выбраться. По данным СМИ, в группе могло находиться до восьми человек. Ранее были известны личности шести пропавших: экскурсовода Константина Филиппова, 47-летнего Дмитрия Маркушина, 16-летней Елизаветы, 35-летней Дарьи Быковой, 18-летнего Глеба и 15-летней Виктории.

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Седьмым участником экскурсии по коллекторам в Москве оказался 63-летний житель Петербурга Андрей Ф. Об этом сообщает telegram-канал 112. «Это 63-летний житель Петербурга Андрей Ф. Именно его тело несколько часов назад обнаружили спасатели в Москва-реке в районе парка „Зарядье“», — говорится в сообщении. Тело петербуржца было найдено четвертым по счету. Из Москвы-реки достали тела пятерых диггеров. Из-за резко обрушившегося на столицу ливня поднялась вода, и им не удалось вовремя выбраться. По данным СМИ, в группе могло находиться до восьми человек. Ранее были известны личности шести пропавших: экскурсовода Константина Филиппова, 47-летнего Дмитрия Маркушина, 16-летней Елизаветы, 35-летней Дарьи Быковой, 18-летнего Глеба и 15-летней Виктории.
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© Служба новостей «URA.RU»
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